Boeing-Aktie schwächer: US-Luftfahrtbehörde ordnet Überprüfung älterer Boeing-737-Maschinen an

Wie aus einem am Samstag von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Schreiben der FAA hervorgeht, betrifft die Anordnung alle Boeing -737-Maschinen der Generationen 300, 400 und 500. Hintergrund ist der Absturz einer Boeing-Maschine in Indonesien, bei dem im Januar 62 Menschen ums Leben gekommen waren. Indonesische Ermittler hatten nach dem Absturz Hinweise auf einen technischen Defekt in der Unglücksmaschine gefunden. Laut einem Zwischenbericht der Ermittler wies die automatische Schubregelung des Flugzeugs eine "Anomalität" auf. Was letztlich die Ursache für den Absturz war, konnten die Ermittler bislang aber nicht klären.

"Boeing arbeitet daran sicherzustellen, dass unsere Flugzeuge sicher sind und allen Anforderungen gerecht werden", teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur AFP mit. "Wir befinden uns in ständigem Austausch mit unseren Kunden und der FAA und arbeiten ständig daran, die Sicherheit und Leistungsfähigkeit unserer gesamten Flotte zu verbessern." Die Maschine vom Typ Boeing 737-500 der Fluggesellschaft Sriwijaya Air war am 9. Januar wenige Minuten nach dem Start in Jakarta abgestürzt. Alle 62 Insassen starben.

Derzeit gibt die Boeing-Aktie an der NYE um 1,21 Prozent auf 224,71 Dollar nach.

WASHINGTON (AFP)

Bildquellen: Boeing