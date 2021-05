Sanofi-Aktie fester: COVID-19-Impfstoff von Sanofi-GSK geht bald in Phase III

In einer Mitteilung des französischen Pharmakonzerns Sanofi heißt es, der Impfstoff habe in allen an der Studie beteiligten Altersgruppen in hohem Maße Reaktionen neutralisierender Antikörper gezeigte, die dem Niveau einer natürlichen Infektion vergleichbar seien.

Bei der nun anstehenden Phase-III-Studie soll die Wirksamkeit von zwei Impfstoffformulierungen an mehr als 35.000 Erwachsenen aus vielen Ländern untersucht werden. Eingeschlossen seien Virusvarianten aus Wuhan und Südafrika. Die Zulassung der Impfung wird für das vierte Quartal erwartet.

Sanofi-Aktie besser als der Markt nach COVID-Studiendaten

In Paris kann die Sanofi-Aktie derzeit um 1,28 Prozent auf 87,83 Euro zulegen.

Zusammen mit dem britischen Pharmahersteller GlaxoSmithKline präsentierten die Franzosen positive Studien-Ergebnisse für ihren Impfstoffkandidaten. Dieser zeigte in der Phase-II-Studie eine starke Immun-Antwort unter Erwachsenen verschiedener Altersgruppen. Die Aktien von GlaxoSmithKline gaben in London derweil um 0,20 Prozent nach.

Nach den positiven Daten sei Sanofi mit seinem COVID-Impfstoff einen Schritt weiter, schrieb Analystin Laura Sutcliffe von der Schweizer Bank UBS. Ungeimpfte Probanden für die Phase III zu gewinnen, könnte aber schwierig werden. Zudem entschieden inzwischen die neuen Virusmutanten, wie gut die Ergebnisse letztlich aussähen.

