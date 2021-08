Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX verbucht vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag bereits Gewinne.

2. Börsen in Fernost legen zu

Der japanische Leitindex Nikkei klettert um 0,96 Prozent auf 27.757,24 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es dür den Shanghai Composite um 1,05 Prozent auf 3.513,63 Einheiten hoch. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt derweil 1,55 Prozent auf 25.498,37 Zähler. (7.17 Uhr MESZ)

3. LANXESS stärkt sich mit Übernahme: Microbial-Control-Geschäft von IFF aufgekauft

LANXESS stärkt das Spezialchemie-Portfolio mit einer Übernahme im Biozid-Geschäft. Zur Nachricht

4. Novem-Aktie: Berenberg startet Novem-Titel mit "Buy"

Die Privatbank Berenberg hat Novem mit "Buy" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zur Nachricht

5. Home24-Aktie: Berenberg belässt Home24-Papier auf "Buy"

Die Privatbank Berenberg hat Home24 nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Zur Nachricht

6. Dermapharm verdient operativ deutlich mehr

Eine unverändert hohe Nachfrage nach Präparaten wie Vitamin-D Produkte treiben das Arzneimittelunternehmen Dermapharm weiter an. Zur Nachricht

7. FAA prüft bei Boeing offenbar angeblichen Druck auf Mitarbeiter

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration will in einer umfangreichen Untersuchung prüfen, wie Boeing-Mitarbeiter Sicherheitsangelegenheiten handhaben. Zur Nachricht

8. CTS Eventim startet Erholung von Corona - Vorkrisenniveau aber weit entfernt

Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim erholt sich nur schleppend von den Folgen der Corona-Krise. Zur Nachricht

9. Ölpreise bauen Gewinne leicht aus

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Die kräftigen Aufschläge vom Wochenstart wurden damit etwas ausgebaut. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 69 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 65,82 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,17 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1745 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend.

