Asiens Börsen legen zu -- LANXESS stärkt sich mit Übernahme: Microbial-Control-Geschäft von IFF aufgekauft

Zum Wochenstart zeigten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig optimistisch.

Der DAX präsentierte sich zur Eröffnung fester, fiel im Verlauf jedoch zeitweise an die Nulllinie zurück. Bis zum Sitzungsende konnte er aber erneut zulegen und verabschiedete sich 0,28 Prozent stärker bei 15.852,79 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX ging ebenfalls bereits stärker in den Handel und baute seine Gewinne anschließend weiter aus. Er ging schließlich 0,94 Prozent stärker bei 3.914,00 Zählern in den Feierabend.

Konjunkturseitig standen heute Stimmungsdaten aus dem europäischen und amerikanischen Industrie- sowie Dienstleistungssektor im Fokus. Dabei versetzte der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland dem Markt direkt einen Dämpfer, denn er fiel schlechter aus als erwartet. Daneben trübte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im August etwas stärker ein als von Analysten erwartet. "Es sind insbesondere die europäischen Einkaufsmanagerindizes, die angesichts der insgesamt eher dünnen Nachrichtenlage für Gewinnmitnahmen gesorgt haben", zitierte dpa Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken