Berenberg belässt Home24-Papier auf "Buy" - Home24-Aktie dreht ins Minus

Das hohe, prozentual zweistellige Umsatzwachstum habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, so dass der Möbelversandhändler den Umsatzausblick am oberen Ende der bisherigen Zielspanne konkretisiert habe, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marketingstrategie funktioniere und sollte Home24 auch in Zukunft solche Wachstumsraten ermöglichen.

Home24-Papiere legten im XETRA-Handel daraufhin zeitweise um 1,14 Prozent auf 17,82 Euro zu. Im Verlauf fallen sie jedoch auf rotes Terrain zurück und geben zeitweise um 1,48 Prozent auf 17,36 Euro nach.

