Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte am Dienstag mit moderaten Kursgewinnen in den Handel starten. Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,27 Prozent höher bei 15.616 Punkten.

2. Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Die wichtigsten asiatischen Börsen zeigen sich auch am Dienstag uneins. In Japan gibt der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer zeit um 0,29 Prozent auf 30.152 Punkte nach. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit bei 3.604 Zählern einen Gewinn in Höhe von 0,58 Prozent aus. Der Hang Seng in Hongkong klettert derweil um 1,60 Prozent auf 24.595 Zähler.

3. Stadt Shenzhen nimmt Evergrande-Sparte Evergrande Wealth ins Visier

Die Provinzregierung der Stadt Shenzhen will eine Sparte des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande unter die Lupe nehmen. In einem Brief an Anleger, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, teilte die Finanzaufsicht von Shenzhen mit, dass man öffentliche Einschätzungen zur Vermögensverwaltungssparte Evergrande Wealth eingeholt habe und damit eine gründliche Untersuchung der Probleme der Firma einleiten wolle. Zur Nachricht

4. ABOUT YOU hebt Umsatzprognose für laufendes Geschäftsjahr an

Der Online-Modehändler ABOUT YOU wird optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Das Management erwarte für das Gesamtjahr nun einen Umsatz von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen in Hamburg mit. Zur Nachricht

5. Aurora Cannabis verringert Verlust

Der Cannabis-Konzern Aurora Cannabis hat seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel sowie das Geschäftsjahr 2021 präsentiert. Im vierten Quartal, das bei Aurora Cannabis zum 30. Juni 2021 endete, erzielte das kanadische Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 54,8 Millionen Kanadischen Dollar. Das war weniger als von Analysten erwartet. Zur Nachricht

6. Honeywell übernimmt Softwarehersteller Performix

Der US-Konzern Honeywell hat sich mit einem Zukauf verstärkt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es die nicht börsennotierte Performix Inc übernommen, einen Hersteller von Software für Produktionssysteme im Bereich Pharma und Biotechnologie. Zur Nachricht

7. 'Shutdown' droht: Entscheidungswoche im US-Kongress

In den USA rückt die Gefahr eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ab Ende der Woche näher. Die Republikaner blockierten am Montagabend (Ortszeit) bei einem formalen Votum im US-Senat eine Vorlage, mit der Finanzierung der Regierung über das Ende des Haushaltsjahres an diesem Donnerstag hinaus vorerst gesichert werden sollte. Zur Nachricht

8. Carlyle sichert sich 79,8 Prozent der Schaltbau-Aktien

Der US-Finanzinvestor Carlyle hat sich bei der angestrebten Übernahme des Münchner Verkehrstechnikspezialisten Schaltbau nach eigenen Angaben 79,8 Prozent der Aktien gesichert. Die verbleibenden Schaltbau-Aktionäre hätten nun noch eine weitere zeitlich befristete Gelegenheit, das Übernahmeangebot anzunehmen, teilte Carlyle am Montagabend in München weiter mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,78 auf 76,23 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,77 auf 79,49 Dollar anzog.

10. Euro hält sich bei 1,17 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter um die Marke von 1,17 US-Dollar herum gependelt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1702 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Bewegungen am Devisenmarkt fielen im frühen Handel gering aus.

Bildquellen: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com