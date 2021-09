DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- ABOUT YOU hebt Umsatzprognose an -- Shenzhen nimmt Evergrande-Sparte ins Visier -- Aurora Cannabis verringert Verlust -- Schaltbau im Fokus

Werbung

Der deutsche Leitindex dürfte mit kleinen Kursaufschlägen in den Dienstagshandel gehen. Vorbörslich steht der DAX um 0,27 Prozent höher bei 15.616 Punkten. Am Montag ging er letztlich noch mit einem Zuschlag von 0,27 Prozent bei 15.573,88 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX dürfte ebenfalls freundlich in den Dienstag starten. Sein Schlussstand von Montag: 3.844,78 Zähler (-1,5 Prozent). Für den Dienstag werden beim deutschen Leitindex leicht steigende Notierungen erwartet. Der Ausgang der Bundestagswahl spielt laut Experten kaum noch eine Rolle am Markt, stattdessen richte sich der Fokus wieder auf China und die Evergrande-Krise.





Die europäischen Aktienmärkte starteten freundlich in die neue Woche. Der EuroSTOXX 50 eröffnete den Handel fester und stand auch anschließend leicht im Plus. Aus dem Handel verabschiedete er sich schlussendlich 0,17 Prozent stärker bei 4.165,48 Zählern. Experten erwarten auch am Dienstag eine abwartende Haltung an Europas Börsen, zumal nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm stehen. Am ehesten dürften Zahlen vom US-Immobilienmarkt Beachtung finden.





Die US-Börsen tendierten am Montag uneinheitlich. Der US-Leitindex Dow Jones ging etwas schwächer in die Sitzung, konnte anschließend jedoch zulegen. Dabei setzte er sich zeitweise gar über 35.000 Zähler hinweg. So beendete er den Handel mit einem Aufschlag von 0,21 Prozent auf 34.869,37 Punkte. Der NASDAQ Composite verzeichnete Verluste zum Start und hielt sich auch weiterhin auf rotem Terrain, bevor er 0,52 Prozent tiefer bei 14.969,97 Zählern schloss. Die Anleger in den USA hielten sich am Montag zurück, insbesondere Techwerte standen auf den Verkaufszetteln. Im Blick der Marktteilnehmer standen die Ölpreise, die zum Wochenbeginn weiter zulegen. So stieg die Nordseeöl-Sorte Brent auf ein Dreijahreshoch. Aber auch der Ausgang der Bundestagswahlen in Deutschland bewegte die US-Amerikaner, da sie lange Koalitionsverhandlungen nach sich ziehen dürften.