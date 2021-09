Siemens Energy, RWE & Co. stärker: Anleger setzten auf grüne Energien nach Bundestagswahl

Börsianer verwiesen auf die wahrscheinliche Regierungsbeteiligung der Grünen, die als drittstärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervorgegangen sind. Die Partei dringt auf eine forschere Klimapolitik.

Nordex-Anteile rückten auf der Handelsplattform XETRA zeitweise um 1,30 Prozent vor. Aktuell geht es nun jedoch 0,32 Prozent abwärts auf 15,36 Euro. Siemens Energy verbessern sich um 2,29 Prozent auf 23,98 Euro. Auch Anteile des Energiekonzerns RWE liegen im Plus 0,75 Prozent im Plus bei 32,29 Euro. Beim Wind- und Solarparkbetreiber ENCAVIS zog zudem die Nachricht vom Portfolioausbau in Frankreich die Investoren an. Erworben werden weitere Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 74,5 Megawatt für einen Spezialfonds.

