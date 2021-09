Tesla auf der Suche nach Standort für neue Gigafactory

Aktien in diesem Artikel Tesla 652,50 EUR

• Musk bestätigt Suche nach neuem Tesla-Standort• Entscheidung für Russland noch nicht gefallen• Auch USA und Indien im GesprächFahrzeugkäufer müssen sich beim Kauf eines Elektroautos in Geduld üben, von der Bestellung bis zur Auslieferung können teils mehrere Monate ins Land gehen. Auch für Tesla -Fahrzeuge ist die Nachfrage deutlich höher als das Angebot, weshalb der Elektroautobauer mit Hochdruck an einer Ausweitung seiner Produktionskapazitäten arbeitet. Mit der Eröffnung der Gigafactorys in Berlin und Texas will das Unternehmen die Produktionszahl verdoppeln. Darauf ruht sich der Konzern aber offenbar nicht aus - Unternehmenschef Elon Musk hat auf Twitter bestätigt, dass man derzeit auf der Suche nach einem weiteren Gigafactory-Standort sei.

Dementi für Russland-Gerücht

Auf die Frage eines Twitter-Users, ob die von einer russischen Agentur verbreiteten Gerüchte stimmen, dass Tesla einen Standort im russischen Korolev aufbauen will, reagierte Elon Musk kurz und knapp: "Tesla hat noch nicht über einen Standort für eine vierte Gigafactory entschieden".

Tesla has not yet decided on a fourth Gigafactory location - Elon Musk (@elonmusk) September 20, 2021

Damit bestätigte der Tesla-Chef auch, dass man derzeit auf der Suche nach einem neuen Standort ist und dass der Entscheidungsprozess darüber aktuell läuft.

Gerüchte kommen nicht von ungefähr

Ganz ohne Grund wird ein neues Werk in Russland aber offenbar nicht diskutiert. Elon Musk selbst hatte vor wenigen Monaten Gerüchte in diese Richtung befeuert, als er in einer Videokonferenz mit Studenten erklärte, Tesla wolle seine Präsenz weltweit ausbauen und ziehe auch einen möglichen Standort in Russland in Betracht. "Ich denke, wir sind kurz davor eine Tesla-Präsenz in Russland zu schaffen und ich denke, das wäre großartig", so Musk im Mai.

Auch andere Länder werfen Hut in den Ring

Doch Russland ist nicht das einzige Land, über das als Standort für eine mögliche zusätzliche Tesla-Gigafactory spekuliert wird. Das Branchenportal "Electrek" bringt eine Fabrik an der Ostküste der USA ins Spiel - Musk selbst hatte eine weitere Produktionsstätte in Teslas Heimatland als "sehr wahrscheinlich" bezeichnet.

Auch Indien wird immer wieder als möglicher neuer Gigafactory-Standort ins Gespräch gebracht. Erst im Januar hatte der Elektroautobauer auf dem Subkontinent eine eigene Tochterfirma gegründet. Der Markteintritt in dem bevölkerungsreichen Land ist schwierig, da Produkte, die in Indien verkauft werden, teilweise aus einheimischer Produktion kommen müssen. Mit einer Gigafactory in der Region würde Tesla diese Vorgaben erfüllen.

Auch wenn der nächste Standort für eine Tesla-Fabrik aktuell vorrangig Spekulation ist, steht die Tatsache, dass Tesla expandieren muss, außer Frage. Nur durch weitere Produktionsstätten kann der Autobauer seine ambitionierten Produktionsziele erreichen - auch im Hinblick darauf, dass mit dem Tesla-Semi und dem Roadster 2 die Produktpalette schon bald erweitert werden soll.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: John Keeble/Getty Images