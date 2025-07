MÄRKTE USA/Zollstreit dürfte Kauflaune dämpfen - Tesla unter Druck

DOW JONES--Die US-Börsen dürften sich mit kleinen Kursverlusten aus dem langen Feiertagswochenende zurückmelden. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung an den Kassamärkten an. Zentrales Thema ist unverändert der Zollstreit der USA mit vielen Ländern. Am Mittwoch soll die Frist auslaufen, die US-Präsident Donald Trump den weltweiten Handelspartnern gesetzt hat, um Handelsabkommen mit den USA zu schließen. Trump teilte am Wochenende mit, dass die Handelspartner ab diesem Montag brieflich über Zölle und/oder "Deals" informiert würden. Daneben kündigte Trump zusätzliche Zölle von 10 Prozent auf Importe aus Ländern an, deren Regierungen die Schwellenländergruppe Brics unterstützen, zu der unter anderem Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören.

Allerdings haben die USA auch signalisiert, dass im Fall einer Nicht-Einigung die höheren Zölle erst am 1. August in Kraft treten sollten. Das deute darauf hin, dass wieder einmal eine Strategie der Eskalation mit dem Ziel der Deeskalation verfolgt werde, kommentiert Pepperstone. Wahrscheinlich dürfte es schon bald zu einem weiteren "TACO"-Moment kommen, vermuten die Analysten. TACO (Trump always chickens out) soll heißen, dass Trump letztlich wieder einmal einen Rückzieher machen wird, wie dies schon einige Male der Fall war.

Die Agenda der Konjunkturdaten ist am Montag noch leer. Auch die Bilanzsaison wird erst in den kommenden Tagen Fahrt aufnehmen.

Tesla verlieren im vorbörslichen Handel 6,5 Prozent. Die Gründung einer neuen Partei durch Tesla-CEO Elon Musk im Streit um das umstrittene Steuer- und Ausgabengesetz der Trump-Regierung hat den Zorn des US-Präsidenten geweckt. Auch Analyst Dan Ives von Wedbush sieht die politischen Ambitionen Musks kritisch, wenngleich er die Kaufempfehlung für die Aktie zunächst beibehält. Die Parteigründung versehe die Aktie jedoch mit einem weiteren Überhang, so Ives.

Am Devisenmarkt legt der Dollar leicht zu; der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Die Gefahr höherer US-Zölle auf Importe aus der EU ab Mittwoch lässt den Euro etwas zurückfallen. Er notiert bei rund 1,1730 Dollar.

Die Anleiherenditen steigen mit dem Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legt um 4 Basispunkte zu auf 4,36 Prozent.

Der festere Dollar und die höheren Marktzinsen lasten auf dem Goldpreis. Die Feinunze verbilligt sich um 1 Prozent.

Die Ölpreise ziehen derweil an und tendieren freundlich. Sie haben nur vorübergehend negativ auf die geplante Fördermengenausweitung der Opec+ reagiert.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.324,16 +0,7% 35,35 +8,0%

Stoxx-50 4.477,36 +0,3% 12,56 +3,6%

DAX 23.995,33 +0,9% 207,88 +19,5%

MDAX 30.558,99 +0,9% 278,08 +18,3%

TecDAX 3.885,34 +0,3% 12,93 +13,3%

SDAX 17.596,80 +0,7% 116,52 +27,5%

CAC 7.717,82 +0,3% 21,55 +4,3%

SMI 11.973,39 +0,0% 0,98 +3,2%

ATX 4.397,81 +0,3% 13,47 +19,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1728 -0,4% 1,1780 1,1763 +13,7%

EUR/JPY 170,72 +0,3% 170,14 170,39 +4,4%

EUR/CHF 0,9352 -0,0% 0,9356 0,9353 -0,3%

EUR/GBP 0,8611 -0,2% 0,8627 0,8614 +4,2%

USD/JPY 145,57 +0,8% 144,42 144,84 -8,2%

GBP/USD 1,3620 -0,2% 1,3653 1,3656 +9,2%

USD/CNY 7,1572 +0,1% 7,1500 7,1564 -0,8%

USD/CNH 7,1772 +0,2% 7,1647 7,1686 -2,3%

AUS/USD 0,6499 -0,9% 0,6557 0,6571 +5,9%

Bitcoin/USD 108.601,45 -0,6% 109.236,70 109.625,10 +15,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,99 66,5 +0,7% 0,49 -7,3%

Brent/ICE 68,71 68,3 +0,6% 0,41 -8,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.304,06 3.337,05 -1,0% -33,00 +27,2%

Silber 30,92 31,34 -1,3% -0,42 +12,4%

Platin 1.160,96 1.185,14 -2,0% -24,18 +35,3%

Kupfer 4,99 5,10 -2,0% -0,10 +25,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

