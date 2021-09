Amazon One: Die Handfläche als Eintritts- und Kreditkarte

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.907,50 EUR

-0,38% Charts

News

Analysen

• Die Handfläche als Eintrittskarte und Zahlungsmethode• Die ersten Amazon One Tickets im Red Rocks Amphitheater• Bilder der Handflächen werden verschlüsselt an eine hochsichere Cloud gesendet

Amazon One

Schon vor etwa einem Jahr stellte Amazon das neue Handlesegerät Amazon One vor. Die technische Innovation des US-amerikanischen Online-Händlers soll das Kauferlebnis von Kunden zum Beispiel im Einzelhandel verbessern. Mit Amazon One soll es Kunden möglich sein kontaktlos zu bezahlen, oder eine Kunden- oder Eintrittskarte vorzuzeigen - und dafür brauchen sie nur ihre Handflächen. Für eine Handflächenerkennung hat sich das Unternehmen nach eigenen Aussagen aus verschiedenen Gründen entschieden: Ein Grund sei, dass diese Art der Erkennung privater ist als andere biometrische Verfahren, da man in der Regel niemanden anhand eines Bildes seiner Handflächen identifizieren könne. Des Weiteren sei es von Vorteil, dass dieses Verfahren gänzlich kontaktlos funktioniert und der Kunde dafür eine bestimmte absichtliche Geste vollführen muss - die Hand muss über dem Gerät platziert werden.

Ticketstart im Red Rocks Amphitheater

Über das digitale Ticketing-Unternehmen AXS sind nun auch die ersten Amazon One Tickets verfügbar, wie Amazon in einem Pressebericht angibt. Mit diesen können Kunden die Hand als Eintrittskarte für das Red Rocks Amphitheater in Denver, Colorado benutzen. Vor Ort werden Amazon One kompatible Säulen von AXS bereitgestellt, über welche die Handflächen abgescannt werden können. Der Online-Händler rechnet damit, dass es in nächster Zeit noch weitere Orte in Kooperation mit AXS geben wird, zu denen man über Amazone One Tickets Zugang bekommen wird.

Schon im April kündigte Amazon an, das Angebot von Amazon One zu erweitern. In sieben Whole Foods Market-Filialen in der Umgebung von Seattle soll das Handlesegerät des Online-Händlers als Zahlungsmethode eingeführt werden. Zuvor war diese Zahlungsmethode nur in Amazon-Shops möglich gewesen. Insgesamt ist Amazon One mittlerweile, nach eigenen Angaben des Unternehmens, in 60 Standorten in ausgewählten Amazon Go, Whole Foods Market, Amazon Books, Amazon 4-Star, Amazon Fresh und Amazon Pop Up Stores verfügbar.

Wie sicher ist das Handlesegerät

Zum Datenschutz und zur Sicherheit der Geräte und des Systems gibt Amazon selbst an, dass die Geräte durch mehrere Sicherheitskontrollen geschützt seien und Bilder der Handflächen auf keinen Fall auf den Handlesegeräten gespeichert werden. Die Bilder der Handflächen sollen verschlüsselt werden und an einen hochsicheren Bereich in der Cloud gesendet werden, welcher eigens für Amazone One entwickelt wurde.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Twin Design / Shutterstock.com, Benny Marty / Shutterstock.com