Nach Leak: Amazon stellt neue E-Book Reader vor

Amazon stellt neues Kindle vor

Am 21. September 2021 stellte Amazon in einem Pressebericht die neue Generation des beliebten E-Book Readers Kindle vor: Die neuen Geräte Kindle Paperwhite und Kindle Paperwhite Signature Edition sollen ein größeres, blendfreies 6,8-Zoll-Display haben sowie ein einstellbares Warmlicht, USB-C-Ladefunktion und 8 GB Speicherplatz mitbringen. Mit einer vollen Akkuladung soll der neue Kindle bis zu zehn Wochen laufen können. Kosten soll der Kindle Paperwhite 139,99 US-Dollar. Die Signature Edition kommt auf einen Preis von 189,99 US-Dollar und bringt zusätzlich einen automatisch einstellbaren Lichtsensor, 32 GB Speicherplatz und erstmalig auch eine kabellose Ladefunktion mit. Beide Geräte können ab sofort vorbestellt werden. "Der Kindle Paperwhite ist seit Jahren der beliebteste Kindle, und die neue Generation kombiniert hochwertige Hardware, schnellere Leistung und eine neu gestaltete Benutzeroberfläche für ein noch angenehmeres Leseerlebnis", heißt es im Pressebericht.

In einem weiteren Pressebericht stellte Amazon außerdem den neuen Kindle Paperwhite Kids vor, der ebenfalls vorbestellt werden kann. Das neue Gerät zum Preis von 159,99 US-Dollar soll auch ein blendfreies 6,8-Zoll-Display haben, welches selbst im Sonnenlicht wie echtes Papier wirkt, einen Akku, der bis zu 10 Wochen hält, eine kinderfreundliche Hülle und eine zweijährige Garantie. Außerdem ist der neue Paperwhite Kids wasserdicht und bei einem Kauf erhält man ein Jahr lang Amazon Kids+.

Versehentlicher Leak auf der Amazon-Website

Noch vor dem offiziellen Release leakte Amazon selbst - anscheinend versehentlich - die neuen Kindle-Geräte auf der eigenen kanadischen Webseite. Für eine kurze Zeit konnte man laut "PCMag" auf der Kindle Basic- oder Kindle Oasis-Seite eine für Amazon-Produkte übliche Vergleichstabelle sehen, auf der die neuen Geräte aufgeführt wurden. Kurz nachdem der Fehler bemerkt wurde, wurden die Angaben umgehend von der Seite entfernt. Nur wenig später erschienen dann die offiziellen Presseberichte, in denen die neuen E-Book Reader vorgestellt wurden - und das, obwohl schon bald das nächste Amazon-Event bevorsteht.

Amazon-Event

Am 28. September um 18 Uhr soll das Amazon-Event laut "PC-Welt" stattfinden. Üblicherweise werden bei diesem Event neue Echo-Geräte vorgestellt, was nach den Berichten von "PC-Welt" auch in diesem Jahr der Fall sein dürfte. Genaue und offizielle Informationen zu den neuen Geräten oder Funktionen, die Amazon bei dem Event vorstellen will, gibt es jedoch nicht. Ein großer Unterschied zu ähnlichen Events von anderen Unternehmen wie Apple oder Microsoft ist, dass man jenes von Amazon nicht einfach online verfolgen kann. Nur von Amazon eigens ausgewählte Journalisten werden eingeladen, um dem Online-Event beizuwohnen.

