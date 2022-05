Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost antriebslos

In Tokio wird am Montag nicht gehandelt, dort wird der "Tag der Verfassung" gefeiert. Der japanische Leitindex Nikkei verlor bis zum Handelsschluss am Montag 0,11 Prozent auf 26.818,53 Punkte. Der Shanghai Composite verharrte ebenfalls im Feiertag und damit auf seinem Stand von Freitag, als er 2,41 Prozent fester bei 3.047,06 Zählern geschlossen hatte. Der Hang Seng legt derweil um 0,11 Prozent auf 21.112,13 Stellen zu (7.23 Uhr MESZ).

3. Twitter-Aktie: Tesla-Chef Musk will "Twitter so inklusiv wie möglich machen"

Auf dem roten Teppich der starbesetzten Gala des New Yorker Metropolitan Museums hat Tech-Milliardär Elon Musk erneut sein Interesse an der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter begründet. Zur Nachricht

4. Snap-Aktie: Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen

Die Macher von Snapchat wollen im Wettstreit um die Computer-Plattformen der Zukunft ihre Technologie weit über die Grenzen der eigenen Foto-App hinaus etablieren. Zur Nachricht

5. Dürr-Aktie: Dürr senkt Margenprognose 2022 trotz Renditeanstieg

Der Autozulieferer und Maschinenbauer Dürr sieht seine Margenprognose für das laufende Jahr trotz eines Renditeanstiegs im ersten Quartal außer Reichweite. Zur Nachricht

6. Covestro-Aktie unter Druck: Covestro senkt Ergebnisprognose 2022

Der Corona-Lockdown in China, die weiter kräftig steigenden Energie- und Rohstoffkosten und eine Eintrübung des Weltwirtschaftswachstums machen Covestro einen Strich durch die Rechnung. Zur Nachricht

7. Stellantis-Aktie: Stellantis investiert Milliardenbetrag in zwei kanadische Werke

Der Automobilkonzern Stellantis baut zwei Werke in Kanada aus. Zur Nachricht

8. Qantas-Aktie: Qantas will Flüge von Australien bis New York und London anbieten

Die größte australische Fluggesellschaft Qantas Airways Ltd will mit ihren am Vortag bei Airbus bestellten Flugzeugen auch Nonstop-Flüge zwischen australischen Städten und Zielen in den USA und Großbritannien fliegen, die derzeit eine Zwischenlandung erfordern. Zur Nachricht

9. Deutsche Post-Aktie: Deutsche Post legt beim Gewinn zweistellig zu

Die Deutsche Post hat im Auftaktquartal Gewinn und Umsatz prozentual zweistellig gesteigert. Zur Nachricht

10. Euro bei 1,05 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag an der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0510 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

