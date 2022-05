Ukraine-Krieg im Ticker: DAX legt zu -- Hang Seng etwas fester -- Scout24 über Erwartungen -- Deutsche Post legt beim Gewinn zweistellig zu -- Twitter, Uniper im Fokus

Pfeiffer Vacuum legt bei Umsatz und Ergebnis zu. Scout24 über Erwartungen - Umsatzanstieg verbucht. K+S-Konkurrent Nutrien schraubt Ausblick hoch. BNP Paribas startet mit Gewinnsprung ins Geschäftsjahr. Mosaic berichtet über "anhaltend angespannte Märkte". Qantas will Flüge von Australien bis New York und London anbieten. Snapchat-Mitgründer kann sich Technologie auch in Fernsehern vorstellen.

Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag leicht zu. Der DAX begann die Sitzung 0,14 Prozent fester bei 13.958,92 Punkten. Im weiteren Verlauf gelingt es ihm jedoch, stärker anzuziehen, sodass er die Marke von 14.000 Punkten hinter sich lassen kann. Der TecDAX startete ebenfalls mit Gewinnen und behält sein grünes Vorzeichen dann. Positive Vorgaben von den US-Börsen treiben auch den deutschen Markt an. Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel warnt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aber vor einer verfrühten Euphorie: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema". Um den Abwärtstrend hinter sich zu lassen, müsse der DAX die 14.980-Punkte-Marke hinter sich lassen. Darüber hinaus setzt sich die Berichtssaison fort. Am heutigen Dienstag öffneten etwa die Deutsche Post und Scout24 die Bücher. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Märkten geht es am Dienstag ins Plus. Der EuroSTOXX 50 notierte zum Start fester und bleibt dann auf grünem Terrain. "Die US-Vorlagen stützen die Stimmung", so ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires. "Das könnte auch in Europa ein paar Schnäppchenjäger auf das Parkett locken." Anleger halten sich jedoch zurück, da die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwoch wohl erneut anheben wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen haben den Montagshandel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones schwankte im Handelsverlauf zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her, im späten Verlauf dominierten aber die Käufer und schoben den US-Leitindex um 0,26 Prozent auf 33.063,61 Punkte an. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich schlussendlich ebenfalls fester und schloss 1,63 Prozent höher bei 12.536,02 Zählern. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an. Am Markt wird aufgrund der weiter steigenden Inflation mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte gerechnet. "Die Fed wird wohl eine Erhöhung um 50 Basispunkte ankündigen, begleitet von all den Formulierungen, die mit einer strafferen Geldpolitik einhergehen, solange die Daten darauf hindeuten, dass dies notwendig ist", zitiert Dow Jones Newswires David Bahnsen, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bahnsen Group. "Während die Fed in ihren Kommentaren wahrscheinlich vage bleiben wird, würde ich mich freuen, wenn sie ankündigt, dass sie plant, Anleihen im Wert von 3 Billionen Dollar aus ihrer Bilanz abzubauen, die in den vergangenen zwei Jahren und im vergangenen Jahrzehnt beträchtlich angewachsen ist", so Bahnsen. Derweil wurde am Montag eine Reihe von US-Konjunkturdaten veröffentlicht. Der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ging von 57,1 im Vormonat auf 55,4 zurück, während die Bauausgaben im März in den USA nur leicht gestiegen sind. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken