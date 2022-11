Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei gegen 08:00 MEZ um 0,61 Prozent auf 28.115,74 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,05 Prozent höher bei 3.086,57 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 1,94 Prozent auf 17.313,39 Stellen nach.

3. TAG Immobilien-Aktie fällt nachbörslich: TAG Immobilien will 2022 keine Dividende ausschütten - TAG Immobilien verdient operativ etwas mehr

Die TAG Immobilien AG plant angesichts des unsicheren Marktumfelds keine Dividendenausschüttung für das noch laufende Jahr. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp-Aktie gibt nachbörslich ab: Cevian will wohl weitere Anteile an thyssenkrupp

Der Finanzinvestor Cevian will sich Kreisen zufolge erneut von Millionen Anteilen des Industrie- und Stahlunternehmens thyssenkrupp trennen. Zur Nachricht

5. Prosus-Aktie: Internet-Holding verzeichnet Gewinnrückgang im ersten Geschäftshalbjahr

Die niederländische Internet-Holding Prosus hat in der ersten Geschäftsjahreshälfte vorläufigen Berechnungen zufolge einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Zur Nachricht

6. VW-Aktie: Dritte Verhandlungsrunde über den Haustarif steht an

Bei Volkswagen steht die dritte Verhandlungsrunde über den Haustarif für rund 125.000 Beschäftigte an. Zur Nachricht

7. Nach Twitter-Übernahme durch Musk: Verifikations-Häkchens auf Eis gelegt

Twitter-Chef Elon Musk will den Kauf des begehrten Verifikations-Häkchens erst wieder ermöglichen, wenn die Fälschung von Accounts "mit hoher Wahrscheinlichkeit" vermieden werden kann. Zur Nachricht

8. Zoom-Aktie fällt im nachbörslichen NASDAQ-Handel: Zoom Video Communications mit bislang schwächstem Wachstum

Der Spezialist für Video-Kommunikation Zoom hat Anlegern nachbörslich seine Bilanz für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 87,44 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank geringfügig auf 79,95 Dollar.

10. Euro erholt sich leicht

Der Euro hat sich am Dienstagmorgen etwas von seinen Verlusten vom Wochenauftakt erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0260 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor.

