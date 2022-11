DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Zoom mit bislang schwächstem Wachstum -- TAG Immobilien verdient operativ etwas mehr -- thyssenkrupp im Fokus

Auch die Erholung an den US-Börsen stagniert, während sich Asiens Börsen am Morgen etwas erholt zeigten. Zuletzt erhielten die Wachstumshoffnungen der Anleger für China aufgrund der stark steigenden COVID-Fälle wieder einen Dämpfer.

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs. Der TecDAX wird ebenfalls stabil erwartet.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag ohne große Ausschläge präsentieren.

Anleger machen sich Sorgen wegen der neuen Abriegelungen in China, aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Corona-Fallzahlen.

Anleger an den europäischen Börsen dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Anleger an der Wall Street haben sich am Montag in Zurückhaltung geübt.

Der Dow Jones begann die Sitzung marginal fester und notierte im Verlauf knapp unter der Nulllinie. Er schloss 0,13 Prozent tiefer bei 33.700,87 Punkten. Der NASDAQ Composite startete derweil leichter in den Handelstag und gab auch anschließend nach. Er ging mit einem Minus von 1,09 Prozent bei 11.024,51 Einheiten in den Feierabend.

Die Corona-Lage in China drückte auf die Stimmung der Anleger. Die Infektionszahlen stiegen dort erneut und am Sonntag wurde ein erster Corona-Tod seit einem halben Jahr gemeldet. Es wurde dementsprechend gefürchtet, die Corona-Maßnahmen könnten wieder angezogen werden.

