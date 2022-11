Schwacher Wochenstart: DAX an Frankfurter Börse letztlich mit Verlusten

Der DAX meldete sich mit einem negativen Start von minus 0,25 Prozent bei 14.395,53 Zählern aus dem Wochenende zurück. Zum Handelsschluss verlor er letztlich 0,36 Prozent auf 14.379,93 Punkte.Er kam damit etwas von seinem höchsten Niveau seit Anfang Juni zurück nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September.

Chinas Corona-Politik im Fokus

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionszahlen hatte China am Sonntag den ersten Corona-Toten seit gut einem halben Jahr gemeldet. Anleger sorgten sich nun, dass das Land nach der zuletzt vorsichtigen Signalen einer gewissen Öffnung die Zügel wieder anzieht. Wegen des Anstiegs der Infektionen wurde die Bevölkerung in weiten Teilen der Hauptstadt Peking aufgefordert, am Wochenende zu Hause zu bleiben. Viele Restaurants und Geschäfte blieben geschlossen.

Fed-Aussagen bremsen Märkte aus

Die Mitte Oktober gestartete Rally stockt nach wie vor und den Aktienmärkten fehlt eine klare Richtung. Wesentlicher Impulsgeber bleibt damit die Zinspolitik der US-Notenbank Fed. Vor allem Aussagen von Fed-Mitgliedern hatten die Stimmung zuletzt gedämpft. Auch Chinas Umgang mit der Corona-Pandemie hat das Potenzial, die Märkte in die eine oder andere Richtung zu schicken.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag