Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- Ex-Bundesbankchef Weidmann soll Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden -- Airbus: Politische Einigung bei Luftkampfsystem FCAS erzielt

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Freitag mit Zuschlägen.

Der DAX baute seinen anfänglichen Gewinn aus und schob sich dabei über die 14.400-Punkte-Marke. Schlussendlich ging er mit einem kräftigen Plus von 1,16 Prozent bei 14.431,86 Einheiten ins Wochende. Auch der TecDAX war freundlich gestartet und obwohl er im weiteren Verlauf zwischen den Vorzeichen wechselte konnte er den Handel letztlich 0,64 Prozent höher bei 3.100,61 Zählern beenden.

Nicht wenige Börsianer halten den Markt zwar für überhitzt, doch der DAX scheine in diesen Tagen nicht wirklich "kleinzukriegen", konstatierte Jürgen Molnar von Robomarkets laut dpa. Eine echte Korrektur lasse weiter auf sich warten. Gleichzeitig mangele es derzeit aber an Impulsen, um die Kurse in noch luftigere Höhen zu bewegen, hieß es von Marktteilnehmern. Christian Henke vom Broker IG sprach von einer "Pattsituation". So fehle es auf der einen Seite an Anschlusskäufen, auf der anderen Seite wollten die Investoren auch nicht verkaufen.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken