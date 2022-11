Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX DAX dürfte am Montag etwas von seinem hohen Niveau zurückkommen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich schwächer

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ marginale 0,02 Prozent im Plus bei 27.903,97 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen um 0,53 Prozent auf 3.080,81 Zähler nach. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 1,85 Prozent auf 17.660,51 Stellen.

3. Commerzbank-Aktie: Ex-Bundesbankchef Weidmann soll Aufsichtsratschef bei der Commerzbank werden

Die Commerzbank bekommt den vierten Aufsichtsratschef binnen drei Jahren - und dieses Mal ist es ein besonders prominenter: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (54) soll nach der Hauptversammlung am 31. Mai 2023 den Posten des Chefkontrolleurs übernehmen. Zur Nachricht

4. Airbus-Aktie nachbörslich im Plus: Politische Einigung bei Luftkampfsystem FCAS erzielt

Für die ins Stolpern gekommenen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich war das Gerangel um das Rüstungsprojekt FCAS einer der Gründe - nun gibt es einen Durchbruch. Zur Nachricht

5. BVB-Aktie: Watzke spricht Terzic und Kehl trotz bisher durchwachsener Saison das Vertrauen aus - Reus hofft auf Comeback im Januar

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl trotz des bisher durchwachsenen Saisonverlaufs des Dortmunder Teams das Vertrauen ausgesprochen. Zur Nachricht

6. Finnair-Aktie: Finnair streicht wegen Streiks am Sonntag und Montag rund hundert Flüge

Die finnische Fluglinie Finnair streicht am Sonntag und Montag wegen eines Streiks des Kabinenpersonals rund hundert Flüge. Zur Nachricht

7. Julius Bär-Aktie: Julius Bär sieht sich auf Kurs zu Ertragszielen

Die Privatbank Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten mehr Netto-Neugeld hereingeholt und sieht sich auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Zur Nachricht

8. Disney-Aktie: Überraschender Chefwechsel bei Disney - Bob Iger kommt zurück

Beim Unterhaltungskonzern Disney gibt es einen überraschenden Chefwechsel: Der langjährige Konzernlenker Bob Iger kehrt an die Spitze zurück. Zur Nachricht

9. Ölpreise verbuchen Abschläge

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gestartet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 87,10 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 52 Cent auf 79,56 Dollar.

10. Euro gibt zum Wochenstart nach

Der Euro ist mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0280 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend.

