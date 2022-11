Visa-Aktie wenig bewegt: Visa bekommt neuen Chef

Am 1. Februar kommenden Jahres werde Ryan McInerney den Vorstandsvorsitz von Alfred Kelly übernehmen, kündigte der MasterCard - und American Express -Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss an. Kelly, der seit 2016 den Spitzenposten innehat, soll dann geschäftsführender Vorsitzender des Verwaltungsrats werden. McInerney ist bereits seit 2013 für das globale Geschäft von Visa zuständig und hat dem Unternehmen zufolge 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Anleger nahmen den Wechsel gelassen auf, die Aktie bewegte sich nachbörslich zunächst kaum.

Visa-Aktien notierten im NYSE-Handel schlussendlich marginale 0,09 Prozent tiefer bei 210,80 US-Dollar.

/hbr/DP/he

SAN FRANCISCO (dpa-AFX)

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com, Valeri Potapova / Shutterstock.com