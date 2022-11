Lufthansa-Aktie niedriger: Eurowings verdoppelt Flotte am Flughafen BER - Lufthansa plant tausende Neueinstellungen

Die Lufthansa -Tochter werde zum Sommerflugplan ab Ende März 2023 sechs Maschinen in Berlin stationieren, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Montag in Berlin. Im laufenden Winterprogramm komme bereits ein vierter Flieger hinzu. Im Sommer biete man knapp 30 Ziele an und damit doppelt so viele wie bisher. Bezogen auf die Sitzplatzkapazität sprach Eurowings von 130 Prozent Wachstum. "Andere ziehen sich zurück, wir bauen auf", sagte Bischof mit einem Seitenhieb auf die internationale Konkurrenz. Berlin sei ein Touristenmagnet und deshalb baue Eurowings als deutsche Airline ihre Präsenz am BER aus.

Eurowings stößt in eine Lücke, die andere Airlines in Berlin hinterlassen. Der englische Billigflieger Easyjet hatte angekündigt, seine Flotte von 18 auf elf Flugzeuge zu verkleinern. Auch die irische Ryanair dünnt ihren Flugplan in Berlin aus. Europas größter Billigflieger reduziert sein Winterprogramm für die Hauptstadt - zum Vorkrisenwinter 2019/20 - um 40 Prozent oder 230 wöchentliche Flüge. Ryanair-Chef Michael O'Leary hat dies auch mit zu hohen Flughafengebühren begründet.

Lufthansa plant 20.000 Neueinstellungen

Nach dem Abbau von Stellen in der Corona-Krise setzt die Lufthansa auf Wachstum und plant insgesamt 20.000 Neueinstellungen. Bereits im laufenden Jahr habe der Konzern mehrere tausend Menschen an Bord geholt, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Jobangebote gibt es den Angaben zufolge in mehr als 45 Berufen. Gesucht würden vor allem Techniker, IT-Spezialisten, Juristen, Piloten und Flugbegleiter.

"Wir zeigen deutlich: Die Lufthansa Group blickt voller Ambitionen in die Zukunft", sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann zum Start einer bundesweiten Kampagne, mit der der Konzern um neue Kräfte wirbt. "Um an der Spitze der Branche zu stehen, brauchen wir engagierte und motivierte Mitarbeitende für vielfältige Aufgaben und Herausforderungen", sagte Niggemann.

Die Lufthansa Group hatte Ende September 107.000 Beschäftigte. Konzernchef Carsten Spohr hatte unlängst auf die starke Nachfrage nach der Corona-Krise verwiesen und angekündigt, bis Ende 2023 konzernweit rund 20.000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen. Zudem seien Milliarden-Investitionen in neue Flugzeuge, Ausstattung und IT geplant, sagte Spohr Anfang September.

Via XETRA sinkt die Lufthansa-Aktie zeitweise um 1,04 Prozent auf 7,26 Euro.

Berlin (Reuters) / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com, Cray Photo / Shutterstock.com