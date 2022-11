Kryptowährungen: Nach FTX-Pleite - Binance-Chef will Rettungsfonds für strauchelnde Kryptounternehmen einrichten

• Binance-Chef plant Branchenerholungsfonds• Krypto-Projekte sollen unterstützt werden, die durch FTX-Pleite straucheln, ansonsten aber stark sind• Reaktionen aus Krypto-Sektor fallen gemischt aus

Die Kryptobörse FTX.com rund um Tech-Unternehmer Sam Bankman-Fried reichte am 11. November einen Insolvenzantrag ein, nachdem Binance einen geplanten Rettungsversuch in Form einer Teil-Übernahme abgeblasen hatte. Die Schwierigkeiten von FTX würden die Fähigkeiten von Binance zu helfen übersteigen, hieß es als Begründung. In der Folge ging jedoch nicht nur FTX pleite, auch andere Kryptofirmen gerieten in Bedrängnis - ganz ähnlich wie nach dem Zusammenbruch von Terra/LUNA im Sommer. Doch erneut bietet sich Binance-CEO Changpeng Zhao als Retter in der Not an. Dieses mal will er gleich einen ganzen Rettungsfonds für strauchelnde Krypto-Unternehmen auflegen.

Zunächst kündigte Zhao sein Vorhaben bei Twitter an. "Um weitere negative Kaskadeneffekte von FTX zu reduzieren, bildet Binance einen Industry Recovery Fund, um Projekten zu helfen, die ansonsten stark sind, sich aber in einer Liquiditätskrise befinden", schrieb er dort und ergänzte, dass auch andere Branchenakteure mit Geld willkommen seien, wenn sie helfen wollten.

Also welcome other industry players with cash who wants to co-invest.



Crypto is not going away. We are still here. Let's rebuild.



