Nouriel Roubini übt Kritik an FTX, Binance & Co.: "Krypto ist die Mutter aller Schneeballsysteme!"

• Turbulenzen am Kryptomarkt: FTX nach Zahlungsschwierigkeiten insolvent• Rettungsaktion von Binance abgeblasen - FTX steckt wohl in zu großen Schwierigkeiten• Nouriel Roubini kritisiert FTX, Binance und El Salvadors Präsident Bukele

Die älteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin fiel vergangene Woche zeitweise unter die runde Marke von 16.000 US-Dollar und auch andere Kryptowährungen wie Ether gerieten deutlich unter Druck.

Werbung Bitcoin und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Bitcoin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

FTX insolvent - Bankman-Fried als Chef zurückgetreten

Grund für die Aufregung am Kryptomarkt waren erneut Sorgen um die Stabilität des Krypto-Sektors. Die Krypto-Handelsplattform FTX.com war in Zahlungsschwierigkeiten geraten, nachdem Zweifel an den Kapitalreserven zu einer Kundenflucht und Mittelabzügen im Milliardenwert geführt hatten. Nach den Berichten über die Liquiditätsprobleme des Konkurrenten FTX kündigte die Krypto-Börse Binance die teilweise Übernahme des Handelsplatzes an. Nur einen Tag später sagte Binance die Rettungsaktion jedoch bereits wieder ab. Auf Twitter schrieb das Unternehmen: "Wir haben entschieden, dass wir die potenzielle Akquisition nicht weiter verfolgen werden." Die Schwierigkeiten von FTX überstiegen die Fähigkeit des Unternehmens zu helfen, hieß es laut der Deutschen Presse-Agentur in einer Mitteilung.

Nachdem die Wertpapieraufsicht der Bahamas vergangenen Donnerstag bereits bekanntgegeben habe, bestimmte Vermögenswerte von FTX eingefroren und einen Insolvenzverwalter für die Abwicklung beantragt zu haben, hat das Unternehmen nach eigenen Angaben von vergangenem Freitag Gläubigerschutz in den USA beantragt. Zudem gab FTX-Chef Sam Bankman-Fried seinen Rücktritt bekannt. Laut der Wertpapieraufsicht der Bahamas steht das Unternehmen unter anderem unter Verdacht, Kundengelder veruntreut zu haben.

Nouriel Roubini kritisiert Kryptomarkt

Auch Ökonom und Krypto-Kritiker Nouriel Roubini äußerte sich zu den Geschehnissen rund um den Krypto-Handelsplatz FTX.

Auf Twitter erklärte er am 8. November in Reaktion auf die zunächst angekündigte Rettungsaktion durch Binance: "Erst rettet FTX zusammenbrechende Krypto-Ponzi-Betrügereien. Jetzt bricht FTX zusammen und wird von Binance gerettet. Aber wer wird Binance retten, wenn dieses beschissene Kartenhaus zusammenbricht? Krypto ist die Mutter aller Schneeballsysteme! Binance will den Krypto-Rivalen FTX retten".

First FTX bails out collapsing crypto Ponzi scams. Now FTX is collapsing & being bailed out by Binance. But who will bail out Binance when that crappy house of cards collapses? Crypto is Mother Of All Ponzi Schemes!

Binance set to rescue crypto rival FTX https://t.co/7WJGZfJUZI - Nouriel Roubini (@Nouriel) November 8, 2022

Wenig später schrieb er von einem Krypto-Kartenhaus, das sich in der Kernschmelze befinde und übte beim Kurznachrichtendienst Twitter auch Kritik an der Krypto-Börse Binance.

Hopefully also this rogue crypto house of cards will unravel soon.



Crypto exchange Binance helped Iranian firms trade $8 billion despite sanctions. Trades were via Iran's biggest crypto exchange. Revelations come amid US Justice Dept probe into Binance



https://t.co/qFPCF7vEzI - Nouriel Roubini (@Nouriel) November 10, 2022

"Hoffentlich wird auch dieses abtrünnige Krypto-Kartenhaus bald entwirrt. Die Krypto-Börse Binance half iranischen Firmen, trotz Sanktionen 8 Milliarden Dollar zu handeln. Der Handel erfolgte über Irans größte Krypto-Börse. Enthüllungen kommen inmitten der Untersuchung des US-Justizministeriums zu Binance", so Roubini.

Zu einem Artikel der Financial Times, den er auf Twitter teilte, schrieb Roubini: "99,9 % der Kryptowährungen sollten verboten oder reguliert werden, da es sich um den größten kriminellen Betrug in der Finanzgeschichte handelt! Die Kryptowelt muss für Investoren und Nutzer sicherer gemacht werden. Wiederkehrende Krisen erfordern, dass die Branche Regulierung und Kontrollen akzeptieren muss".

99.9% of crypto should be banned or regulated out of existence as it is the biggest criminal scam in financial history!



The crypto world must be made safer for investors and users .

Recurring crises mean the industry must accept regulation and controlshttps://t.co/6zyfJhrXH2 - Nouriel Roubini (@Nouriel) November 11, 2022

Der Wirtschaftsprofessor warnte zudem: "Nach den total kriminellen Betrügereien von Celsius, FTX und Hunderten von Krypto-Ponzi-Schemata sollte NIEMAND (weder Kleinanleger-Trottel noch erfahrene Trottel) IRGENDEINER Krypto-Plattform/Börse vertrauen. Wenn Sie auch nur einen einzigen Cent in eine Krypto-Börse stecken, selbst in eine pseudo 'regulierte', sind Sie ein leichtsinniger Narr!"

After the total criminal scams of Celsius, FTX & 100s of crypto Ponzi schemes NO ONE (not retail suckers nor sophisticated suckers) should trust ANY crypto platform/exchange. If you put a single penny in any crypto exchange, even a pseudo "regulated" one, you are a reckless fool! - Nouriel Roubini (@Nouriel) November 11, 2022

Roubini: El Salvadors Präsident hat sein Land bankrott gemacht

Roubini kritisierte vor diesem Hintergrund außerdem El Salvadors Präsident Bukele, der im vergangenen Jahr Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel in El Salvador einführte.

El Salvador is bankrupt regardless of whether it had any Bitcoin in FTX. With BTC at these levels they are INSOLVENT. So that criminal Bukele should be in jail for the rest of his life regardless of. He has bankrupted his country in spite of the better advice or IMF & all others - Nouriel Roubini (@Nouriel) November 10, 2022

Auf Twitter schrieb er: "El Salvador ist bankrott, unabhängig davon, ob es Bitcoin in FTX hatte. Mit BTC auf diesen Ebenen sind sie INSOLVENT. Der kriminelle Bukele sollte also unabhängig davon für den Rest seines Lebens im Gefängnis sitzen. Er hat sein Land trotz besserer Beratung des IWF & aller anderen bankrott gemacht".

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vivien Killilea/Getty Images for Berggruen Inst.