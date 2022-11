Großes Interesse an NFT-Marktplatz von Reddit: Stehen NFTs vor dem nächsten Boom?

• NFT-Enthusiasmus hat 2022 stark abgenommen• Seit Juli bietet Reddit NFT-Marktplatz an - mit großem Erfolg• Fast 3 Millionen Reddit-Nutzer haben bereits ein NFT-Wallet

Totgeweihte leben ja bekanntlich länger - dieses Sprichwort könnte auch auf Non Fungible Tokens (NFTs) zutreffen. Manche Beobachter prophezeiten bereits, dass NFTs so schnell wieder in der Versenkung verschwinden würden, wie sie gekommen waren. Doch die NFT-Aktivitäten auf Reddit sprechen eine andere Sprache.

NFT-Euphorie längst verflogen

2021 kannten die Preise für NFTs nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Innerhalb weniger Monate wurden die grafischen Tokens von einem wenig beachteten Randthema, für das sich allenfalls ein paar eingefleischte Krypto-Fans begeistern konnten, zu einem Massen-Hype. Für besonders beliebte Meme-Bildchen wie die Bored Apes wurden Millionensummen bezahlt. NFTs galten als eine Schlüsseltechnologie für eine umfassende Digitalrevolution.

Doch seit dem Höhepunkt des Booms im Herbst 2021 ging es dann rapide abwärts mit den NFT-Handelsvolumina, digitale Marktplätze wie OpenSea mussten erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Mittlerweile scheint der Themenbereich NFT kaum noch Massen zu mobilisieren - zu groß sind die Sorgen der Menschen vor ihrer abnehmenden Kaufkraft infolge der Inflation sowie der steigenden Zinslast.

Großes Interesse an NFTs bei Reddit

Dieses pessimistische Urteil über den Zustand der NFT-Branche erscheint aber verfehlt, wenn man sich das wachsende Interesse an NFTs vonseiten der Reddit-Nutzer anschaut. Seit Juli sind NFTs in Reddit integriert, seitdem können die digitalen Bildchen auf der Website unkompliziert gehandelt werden. Inzwischen wurden laut Daten von "Dune Analytics" fast drei Millionen Avatare, die man als Profilbild auf der Plattform anzeigen lassen kann, als NFTs auf der Polygon-Blockchain geminet. Die Anzahl der Nutzer, die Tokens besitzen, stieg auf knapp 2,9 Millionen Wallets. Damit ist Vaults, Reddits NFT-Marktplatz, selbst für Branchenprimus OpenSea inzwischen zu einem ernstzunehmenden Rivalen geworden - und das innerhalb von weniger als fünf Monaten seit seiner Gründung.

In Anbetracht des starken Wachstums ist es denn auch wenig verwunderlich, dass sich Pali Bhat, Chief Product Officer von Reddit, auf der vom 18. bis 21. Oktober stattgefundenen TechCrunch Disrupt sehr zufrieden mit dem Interesse an den Plattform-eigenen Avataren zeigte. Ein großer Vorteil an Reddits NFT-Marktplatz liegt darin, dass Nutzer die sammelbaren NFT-Avatare, von denen es bereits mehrere Kollektionen mit jeweils einigen Tausend Einzelstücken gibt, ganz einfach mittels einer Kreditkartenzahlung erwerben können. Somit benötigen sie keine Kryptowährungen, sondern können ihre lokale Fiat-Währung nutzen. Außerdem müssen sie keinen umständlichen Umweg über eine externe Börse machen.

Goldener Herbst bei Reddits NFT-Marktplatz

Einen besonders großen Zulauf fand Vaults Ende Oktober, als das Handelsvolumen sprunghaft anstieg. Allein am 25. Oktober wechselten NFTs im Wert 2,5 Millionen US-Dollar den Besitzer, wie "BTC ECHO" berichtete. Besonders hoher Beliebtheit erfreuen sich dabei die Kollektionen "The Senses" und "Spooky Season". Laut "Redditfloor" ist der Floor Price für einen Avatar der Senses-Serie Ende Oktober um ein Vielfaches gestiegen. Auf OpenSea wird der günstigste Senses-NFT für derzeit 13 Ether gehandelt, was etwa 16.000 US-Dollar entspricht. Der teuerste grafische Token wechselte sogar für 40.000 US-Dollar den Besitzer.

NFT-Hype auf Social-Media-Plattformen?

Während der Kryptomarkt allgemein in einen Winter verfällt, deutet sich zumindest auf Social-Media-Plattformen ein neuer NFT-Hype an. Denn neben Reddit drängen auch verschiedene Internetriesen ins NFT-Geschäft. So testet Meta Platforms in einem Pilotprojekt schon NFTs auf Instagram. Auf Twitter kann man über Umwege NFTs kaufen - dazu ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem E-Commerce-Dienstleister Shopify ein. Und auch eBay, wo NFTs seit 2021 ge- und verkauft werden können, baute sein NFT-Geschäft im Sommer mittels der Übernahme des NFT-Marktplatzes KnownOrigin aus.

Krypto-Krise noch nicht ausgestanden

Allerdings ist es gewiss verfrüht, schon den nächsten Krypto- und NFT-Bullenmarkt kommen zu sehen. Die Kurse der Internetwährungen haben vom allgemeinen Marktaufschwung in der zweiten Oktoberhälfte sowie in den ersten Novembertagen nicht profitieren können und notieren weiterhin im Bereich ihrer Jahrestiefs. Auch die Preise für NFTs sind deutlich gesunken. Immerhin haben sich Bitcoin, Ether und Co. nach dem scharfen Abwärtstrend zwischen November 2021 und Juni 2022 mittlerweile etwas stabilisieren können. Die Anzahl der Hiobsbotschaften, die im Frühjahr in trauriger Regelmäßigkeit den Krypto-Markt erschütterten, hat entsprechend abgenommen. Die jüngst bekannt gewordenen Liquiditätsengpässe der Krypto-Handelsplattform FTX, die wohl von Branchenrivale Binance übernommen wird, sind aber ein unverkennbarer Beweis dafür, dass das Krypto-Drama 2022 sicherlich noch um das ein oder andere Kapitel erweitert werde dürfte.

