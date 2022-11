Dienstagshandel an Börse Frankfurt: DAX konsolidiert

Beim DAX war zu Beginn der Sitzung am Dienstag ein Minus in Höhe von 0,19 Prozent auf 14.352,54 Punkte auszumachen. Aktuell kann das Aktienbarometer auf grünes Terrain vorstoßen und 0,34 Prozent auf 14.429,50 Zähler zugewinnen. Damit setzt der Leitindex seinen Konsolidierungskurs fort.Der DAX tut sich nach wochenlanger Rally auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni etwas schwer - nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September. Die Wachstumshoffnungen der Anleger für China erhielten durch die stark steigenden COVID-Fälle wieder einen Dämpfer. Nach ihrem schlechten Wochenstart zeigten sich Asiens Börsen am Morgen aber zuletzt etwas erholt.

Die Luft scheine erst einmal raus zu sein, andererseits aber sei es erstaunlich, wie gut der DAX seine Kursgewinne verteidige, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Daten zum Konsum erwartet

Anleger schauen im Tagesverlauf auf das Konsumbarometer des Europäischen Statistikamts. Nachdem sich die Stimmung der Verbraucher in der Euro-Zone im Oktober überraschend etwas aufgehellt hat, erwarten von Reuters befragte Analysten eine weitere Verbesserung der Werte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag