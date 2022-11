Enel-Aktie steigt: Enel will Schuldenberg durch milliardenschwere Beteiligungsverkäufe abbauen

Das größte Energieunternehmen Italiens plant laut einer Mittelung vom Dienstag Verkäufe in Höhe von 21 Milliarden Euro. Am Dienstag findet auch ein Kapitalmarkttag des Konzerns statt. Per Ende September stand bei Enel eine Nettoverschuldung von fast 70 Milliarden Euro in den Büchern, nach knapp 52 Milliarden Ende 2021.

Die Enel-Aktie notiert am Dienstag in Mailand zeitweise 1,83 Prozent höher bei 5,178 Euro.

