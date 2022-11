Enel-Aktie in Rot: Enel will Solarzellenfabrik in den USA bauen

Das Werk soll Solarmodule mit einer Gesamtleistung von zunächst 3 Gigawatt und letztendlich bis zu 6 Gigawatt herstellen, wie die Enel SpA mitteilte. Mit dieser Größenordnung wäre sie eines der größten Projekte dieser Art in den USA. Die Kosten könnten nach Schätzungen des Wall Street Journal bei 1 Milliarde US-Dollar und mehr liegen.

Das Werk wird auch Solarzellen fertigen, die Bausteine für Solarmodule. Diese werden aktuell nicht in den USA gebaut, nachdem die letzten Hersteller in den vergangenen Jahren das Geschäft aufgegeben haben oder durch billigere Importe aus dem Markt gedrängt wurden.

Enel baut derzeit sowohl Solarzellen als auch Solarmodule in einem Werk in Italien und erweitert dessen Kapazität um das 15-Fache, auf 3 Gigawatt. "Wir waren der Meinung, dass es einen unglaublichen Bedarf für die Verlagerung [von Solarproduktion] sowohl zurück nach Europa als auch in die USA gibt", sagte Enrico Viale, Leiter von Enels Nordamerikageschäft.

Der Konzern mit Sitz in Rom ist einer der weltweit größten Energieversorger und Entwickler erneuerbarer Energien und verfügt über ein globales Portfolio aus Wind-, Solar-, Erdwärme- und Wasserkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 55 Gigawatt. Mehr als 8 Gigawatt davon befinden sich in den USA und Kanada. Enel kündigte im vergangenen Jahr an, diese Menge bis 2024 um 75 Prozent steigern zu wollen, wobei ein Mangel an Solarmodulen das Wachstum etwas bremsen könnte.

In den vergangenen Jahren sind in den USA jährlich insgesamt etwa 20 Gigawatt an Solarkapazität hinzugekommen - genug, um etwa 3,6 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen - und laut einigen Prognosen könnte sich diese Zahl in den nächsten zehn Jahren verdoppeln.

Die geplante Fabrik in den USA werde wichtig sein, um die wachsende Nachfrage nach Solarmodulen zu bedienen, sagte Giovanni Bertolino, US-Leiter von 3Sun, der Zell- und Modulproduktionssparte von Enel. Der Konzern prüfe potenzielle Standorte von den Großen Seen an der Grenze zu Kanada bis nach Texas. Enel hoffe, bis Ende des Jahres eine Entscheidung treffen zu können und bis Ende 2024 mit der Herstellung von Modulen und Zellen beginnen zu können, sagte er.

Viale wollte sich nicht zu den Kosten für das neue Werk äußern. Es werde aber deutlich mehr kosten als die Erweiterung des Werkes in Italien, für die Enel rund 600 Millionen Euro ausgibt. Wie viele andere Hersteller von Solaranlagen, die neue Fabriken in den USA errichten wollen, versucht auch Enel, die Finanzierung durch den Abschluss von Kaufverträgen mit Entwicklern zu sichern.

Die Enel-Aktie fällt in Mailand zeitweise um 1,81 Prozent auf 5,046 Euro zurück.

Von Phred Dvorak

ROM (Dow Jones)

