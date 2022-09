Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - DAX höher erwartet

Der DAX wird vor Handelsstart höher taxiert.

2. Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag in Grün

Der Nikkei in Tokio gewinnt zeitweise 0,38 Prozent auf 27.673,44 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite derweil 0,22 Prozent auf 3.122,43 Punkte zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng 1,08 Prozent nach oben auf 18.766,75 Einheiten (08:45 Uhr MEZ).

3. Beginn der Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien

Die Zeichnungsfrist für die Vorzugsaktien der Porsche AG beginnt an diesem Dienstag. Zur Nachricht

4. Bund Naturschutz fordert von E.ON schnelle Abschaltung von Isar 2 nach Leckage

Nach dem Bekanntwerden eines Ventilschadens im Kernkraftwerk Isar 2 in Bayern fordert der Bund Naturschutz (BN) die sofortige Abschaltung des Atommeilers. Zur Nachricht

5. RWE-Aktie: Deutsche Regas beginnt mit Arbeiten für Flüssiggas-Terminal in Lubmin

Im vorpommerschen Lubmin soll am Dienstag (10.00 Uhr) mit den Arbeiten für die Errichtung eines Flüssiggasterminals begonnen werden. Zur Nachricht

6. EVOTEC entwickelt Pest-Medikament für US-Verteidigungsministerium

Der Biotech-Konzern EVOTEC arbeitet für das US-Verteidigungsministerium an einem Wirkstoff gegen die Pest. Zur Nachricht

7. Weitere Erhöhung der Umsatzprognose bei Henkel

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat dank guter Geschäfte in seinem Klebstoffbereich seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erneut erhöht. Zur Nachricht

8. Sixt will Flotte mit Elektroautos ausbauen

Der Autovermieter Sixt will bis 2030 mindestens 70 Prozent seiner Flotte aus Hybriden oder reinen Elektroautos zusammensetzen. Zur Nachricht

9. Ölpreise am Morgen kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,16 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte bei 85,27 Dollar.

10. Darum rangiert der Euro knapp über US-Dollar-Parität

Der Euro

