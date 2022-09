Warten auf Fed: Asiens Börsen in Grün -- Beginn der Zeichnungsfrist für Porsche-Aktien -- Sixt will Flotte mit Elektroautos ausbauen

Werbung

Am deutschen Aktienmarkt konnten sich am Montag die Bullen durchsetzen. Der DAX hatte den Handel zwar schwächer begonnen, doch konnte er am Nachmittag ins Plus drehen. Schließlich verabschiedete er sich 0,49 Prozent höher bei 12.803,24 Punkten in den Feierabend. Dagegen behielt der TecDAX sein anfänglich negatives Vorzeichen bei und schloss letztlich mit einem Verlust von 0,36 Prozent bei 2.807,46 Zählern. Zuletzt litt der Aktienmarkt deutlich unter hohen US-Inflationsdaten. Auch nehmen Rezessionssorgen weiter zu, weswegen nun alle Augen auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sind, wie Analysten der Credit Suisse laut der Deutschen Presse-Agentur erklärten. So sei eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte wahrscheinlich. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich am Montag unentschlossen. Der EURO STOXX 50 fiel nach einem kaum veränderten Start zunächst in rotes Terrain und drehte dann am Nachmittag vorübergehend ins Plus. Zum Handelsende verzeichnete er dann jedoch wieder ein minimales Minus von 0,03 Prozent bei 3.499,49 Einheiten. In dieser Woche stehen 13 Zinsentscheidungen der Notenbanken an, darunter auch die der US-amerikanischen Fed. "Wir stehen vor einer der aggressivsten Zinserhöhungsphasen der Geschichte", zitierte Reuters Analysten der Bank of America. "85 Prozent der Zentralbanken sind in einem geldpolitischen Straffungsmodus." In London ruhte derweil der Handel wegen der Beisetzung von Queen Elizabeth II. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street konnte zu Wochenbeginn ihre frühen Verluste abschütteln. Der Dow Jones konnte nach einem schwachen Start ins Plus drehen und schloss 0,64 Prozent höher bei 31.019,68 Punkten. Auch der NASDAQ Composite wechselte im Handelsverlauf das Vorzeichen und ging mit einem Zuwachs von 0,76 Prozent auf 11.535,02 Zähler in den Feierabend. "Die Aktienmärkte werden in dieser Woche von hohen Schwankungen geprägt bleiben", schrieben die Experten der DekaBank laut dpa. Am Mittwoch steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank an. Eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte wird am Markt weitgehend erwartet, es herrscht aber etwas Verunsicherung, ob die Fed nicht doch zu einem großen Zinsschritt um 100 Basispunkte greift, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die deutlichen Zinsanhebungen der Notenbanken, nicht nur der Fed, könnten eine globale Rezession zur Folge haben - vor einer solchen hatte die Weltbank am vergangenen Freitag gewarnt. Laut Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement beim Hamburger Fixed-Income-Spezialisten Nordix, ist eine weitere Leitzinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte bereits eingepreist, berichtete die dpa. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken