Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte den Montagshandel mit leichten Abschlägen beginnen.

2. Asiens Börsen mit Abschlägen

In Japan bleibt die Börse wegen eines Feiertages am Montag geschlossen. Zu Handelsschluss am Freitag gab der Nikkei in Tokio um 1,11 Prozent auf 27.567,65 Zähler nach. Auf dem chinesischen Festland sackt der Shanghai Composite zeitweise um 4,93 Prozent auf 3.121,47 Punkte ab. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,9 Prozent runter auf 18.580,87 Zähler (7:10 Uhr MESZ).

3. VW-Aktie: VW erwartet durch Verkauf von Gaskontrakten offenbar Millionengewinn - 12.500 Vorbestellungen für Elektrobulli ID.Buzz

Volkswagen wird Hunderte von Millionen Euro an Handelsgewinnen einstreichen, wenn das Unternehmen eine massive Erdgas-Absicherung auflöst und große Mengen des zuvor gekauften Brennstoffs wieder auf dem deutschen Markt anbietet, so die Börsen-Zeitung. Zur Nachricht

4. Rosneft-Aktie: Rosneft will gegen Treuhandverwaltung deutscher Töchter vorgehen

Der staatliche russische Ölkonzern Rosneft hat der Bundesregierung eine "Zwangsenteignung" seiner deutschen Tochterfirmen vorgeworfen. Zur Nachricht

5. 1&1-Aktie: Ausbau des Mobilfunknetzes stockt - Zwischenziel wird voraussichtlich im Sommer 2023 erreicht

Beim Telekommunikationsanbieter 1&1 stockt der Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes. Zur Nachricht

6. RTL-Aktie und Bouygues-Aktie: Plan zur Fusion der Sendergruppen TF1 und M6 aufgegeben

Die von RTL angestrebte Fusion der großen privaten Fernsehgruppen TF1 und M6 in Frankreich ist geplatzt. Zur Nachricht

7. Deutsche Post-Aktie: Mehr Beschwerden über Verspätungen bei der Post

Wegen verspäteter oder verlorener Briefe haben sich in diesem Sommer viel mehr Bundesbürger an eine Behörde gewandt als zuvor. Zur Nachricht

8. Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck stellt E-LKW "eActros LongHaul" für den Fernverkehr vor

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat einen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten mit leichten Aufschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91,87 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 32 Cent auf 85,43 Dollar.

10. Euro knapp unter Dollar-Parität

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9990 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende.

