DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Abschlägen -- Porsche vor IPO mit Milliardenbewertung -- Siemens Energy wieder im DAX -- Deutsche Post im Fokus

Londoner Börse bleibt zum Queen-Begräbnis am Montag geschlossen. Nordex kehrt in SDAX zurück - Auch MDAX und TecDAX mit Änderungen. VW erwartet durch Verkauf von Gaskontrakten offenbar Millionengewinn - 12.500 Vorbestellungen für Elektrobulli ID.Buzz. eBay hat Angebote für Armbänder für Queen-Warteschlange gelöscht. Rosneft will gegen Treuhandverwaltung deutscher Töchter vorgehen.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag vorbörslich zurückhaltend. Der DAX dürfte den Montagshandel mit leichten Verlusten beginnen. Auch der TecDAX notiert vorbörslich wenig verändert. Zuletzt litt der Aktienmarkt drutlich unter hohen US-Inflationsdaten. Auch nehmen Rezessionssorgen weiter zu, weswegen nun alle Augen auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch gerichtet sind, wie Analysten der Credit Suisse laut der Deutschen Presse-Agentur erklärten. So sei eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte wahrscheinlich. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte präsentieren sich am Montag vorbörslich wenig verändert. Der EURO STOXX 50 muss im vorbörslichen Montagshandel leichte Abgaben verbuchen. Der Handel dürfte in ruhigen Bahnen verlaufen, was auch an den Börsenfeiertagen in Großbritannien und in Japan liegt. In London ruht der Handel wegen der Beisetzung von Queen Elizabeth II. Stärkere Impulse bleiben bislang ansonsten aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Talfahrt an den US-Aktienmärkten setzte sich am Freitag fort. So eröffnete der Dow Jones etwas schwächer und fiel zeitweise tief ins Minus. Im Verlauf konnte er seine Verluste jedoch etwas eingrenzen und gab letztlich um 0,45 Prozent auf 30.822,42 Punkte nach. Der NASDAQ Composite verlor bis zum Sitzungsende 0,90 Prozent auf 11.448,40 Zähler, nachdem er zum Start noch deutlicher gesunken war. Konjunktursorgen und die in der kommenden Woche anstehende Zinssitzung der US-Notenbank veranlassten die Anleger zum Rückzug aus dem Aktienmarkt. Angesichts der hartnäckig hohen Inflation in den USA erwartet die Mehrheit der Marktteilnehmer eine weitere Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte. Doch auch ein Zinsschritt von 100 Basispunkten gilt als nicht völlig abwegig. Verstärkt wurde die Rezessionsangst der Anleger am Freitag noch durch eine Gewinnwarnung des Logistikers FedEx. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken