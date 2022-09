ABOUT YOU-Aktie knickt ein: Jefferies senkt Ziel für ABOUT YOU - Einstufung auf 'Buy' belassen

Konjunktureller Gegenwind und die schwindende Konsumlaune hätten bei dem Online-Modehändler zu einer Kürzung des Ausblicks geführt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er passte daraufhin seine Erwartungen an das untere Ende der Zielspanne an. ABOUT YOU wolle aber weiter schneller wachsen als die Konkurrenz. Davon sollte die Aktie profitieren, wenn die Stimmung wieder besser wird.

Auf XETRA verliert die ABOUT YOU-Aktie am Freitag zeitweise 3,90 Prozent auf 5,42 Euro.

