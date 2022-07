ABOUT YOU-Aktie: Trüber Ausblick

€uro am Sonntag

Die Ausgaben für Bekleidung seien laut Branchenexpertin Georgina Johanan noch solide, weil Kunden hier Nachholbedarf hätten. Die Auswirkungen der steigenden Kosten auf das verfügbare Einkommen erhöhe den Druck auf Konsumenten, Einsparungen vorzunehmen. Dies dürfte sich laut der Analystin in der zweiten Jahreshälfte insbesondere in den Ausgaben für Kleidung und Schuhe bemerkbar machen. Die Konkurrenten ASOS und Zalando stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Zusammen mit Veröffentlichung der Studie stufte die US-Bank den Händler auf "neutral" ab. Kursziel: statt 29 Euro jetzt 22 Euro.

Tauchgang: Seit dem Börsengang von ABOUT YOU erreicht das Papier immer neue Tiefstände. Derzeit fehlt es an positiven Impulsen.

