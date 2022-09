Manchester United-Trainer Ten Hag lobt Superstar Cristiano Ronaldo - Manchester United-Aktie schwächer

Der Portugiese sei "total engagiert für dieses Projekt und total engagiert für dieses Team", sagte der niederländische Coach von Manchester United nach dem 2:0-Sieg über Sheriff Tiraspol (Moldau) in der Europa League. Ronaldos verwandelter Foulelfmeter zum Endstand war dessen erster Pflichtspieltreffer in dieser Saison. Allerdings müsse CR7 weiter "wirklich hart arbeiten und investieren, um die richtige Fitness zu bekommen", fügte ten Hag über den 37-Jährigen an: "Dann wird er mehr Tore erzielen." Im Vorfeld der Saison hatte es zahlreiche Wechselgerüchte um den angeblich abwanderungswilligen Portugiesen gegeben. Auf die nächste Torgelegenheit muss Ronaldo allerdings warten. Das für Sonntag vorgesehene Heimspiel gegen Leeds United ist wegen des anstehenden Staatsbegräbnisses von Königin Elizabeth II. abgesagt worden.

Die Manchester United-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 2,76 Prozent leichter bei 14,08 US-Dollar.

/sff/DP/zb

MANCHESTER (dpa-AFX)

Bildquellen: mrmichaelangelo / Shutterstock.com, charnsitr / Shutterstock.com