Donnerstag an der Börse - 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit einem deutlichen Abschlag in den Donnerstagshandel starten. Hohe Verluste an den Handelsplätzen in den USA sowie in Asien dürften auch den deutschen Aktienmarkt mit sich ziehen.

2. Börsen in Fernost geben kräftig ab

Sowohl der Nikkei 225, als auch der Shanghai Composite und der Hang Seng müssen herbe Verluste verkraften. Negative Vorgaben der Wall Street sowie die Sorgen um den Handelskonflikt, den Haushaltsstreit um Italien, weiter steigenden Zinsen oder auch Saudi-Arabien bleiben weiterhin in den Köpfen der Anleger.

3. Tesla-Aktie gibt Gas: Tesla mit erstem Quartalsgewinn seit zwei Jahren

E-Autopionier Tesla hat kurz nach Handelsschluss am Mittwoch seine Bücher für das abgelaufene Quartal zur Einsicht geöffnet.

4. Microsoft-Aktie fester: Umsatz deutlich gesteigert

Florierende Cloud-Dienste und gefragte Büro-Software haben Microsoft im Sommer zu deutlich mehr Gewinn und Umsatz verholfen.

5. Ford verdient deutlich weniger - Probleme in China und Europa

Höhere Materialkosten und Zölle sowie Probleme in China und Europa haben den Gewinn des zweitgrößten US-Autobauers Ford im Sommer kräftig sinken lassen.

6. Visa verdient im Schlussquartal mehr als erwartet

Das Kreditkartenunternehmen Visa hat in seinem letzten Geschäftsquartal mehr verdient als von Analysten erwartet.

7. Volkswagen will SUV-Angebot ausbauen

Die Marke Volkswagen setzt stärker auf das Fahrzeugsegment der SUV.

8. Daimler bekräftigt Umsatz- und Absatzziel nach Gewinnwarnung

Daimler hat im dritten Quartal bei nur leicht geringeren Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet.

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag infolge der Talfahrt an den weltweiten Börsen gefallen.Sowohl Nordseeöl als auch US-Rohöl notierten in der Nähe ihrer zweimonatigen Tiefstände. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,53 US-Dollar. Das waren 64 Cent weniger als am Mittwoch.

10. Euro erholt sich leicht

Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1410 US-Dollar. Am Mittwoch war sie nach schwachen Konjunkturdaten auf einen zweimonatigen Tiefstand von 1,1379 Dollar gefallen.

