Donnerstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Donnerstag mit roten Vorzeichen starten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 06:55 MEZ um 0,54 Prozent auf 25.486,30 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite dagegen um 0,18 Prozent auf 3.336,18 Zähler ab.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,23 Prozent tiefer bei 26.166,99 Indexpunkten.

3. RWE wächst weiter und bestätigt Prognose

Der Energieversorger RWE bleibt in den ersten neun Monaten trotz des schwierigen Marktumfeldes weiter auf Wachstumskurs. Zur Nachricht

4. Deutsche Telekom erhöht Jahresprognose nach Umsatzsprung

Die Deutsche Telekom AG hat im dritten Quartal 2020 dank der Konsolidierung des zugekauften US-Mobilfunkanbieters Sprint einen Umsatzsprung gemacht und operativ die Analystenprognose übertroffen. Zur Nachricht

5. Siemens übertrifft nach einem Schlussspurt die Erwartungen

Die Corona-Krise hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich belastet. Zur Nachricht

6. Varta profitiert weiter kräftig von Kopfhörer-Boom

Der Batteriekonzern Varta kann dank des Booms für Kopfhörer-Akkus erneut optimistischer werden. Zur Nachricht

7. MorphoSys bestätigt erhöhte Prognose für 2020

Das Biotechunternehmen MorphoSys AG hat die endgültigen Ergebnisse für die ersten neun Monate bekannt gegeben. Zur Nachricht

8. EVOTEC bestätigt Prognose - Umsatz und Ergebnis etwas besser als erwartet

Der Wirkstoffforscher EVOTEC sieht weiter keine drastischen Corona-Folgen für das eigene Unternehmen. Zur Nachricht

9. Bilfinger schreibt weiter rote Zahlen

Die Corona-Pandemie und der Ölpreisverfall haben dem Industriedienstleister Bilfinger auch im dritten Quartal zu schaffen gemacht. Zur Nachricht

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag unter dem Strich kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1771 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com