Auch am Mittwoch beruhigte sich die Lage nach dem spektakulären Wochenstart weiter, die Anleger blieben aufgrund der Impfstoffhoffnungen jedoch nach wie vor positiv gestimmt. "Die ganz große Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei, aber die positive Stimmung bleibt", so Thomas Altmann von QC Partners.

An der Wall Street wechseln die Vorzeichen teilweise.

Der Dow Jones begann die Sitzung in Grün. Im Verlauf wechselte der US-Leitindex zwischen Minus und Plus, konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne jedoch nicht in den Feierabend mitnehmen. Er schloss 0,8 Prozent tiefer bei 29.397,63 Zählern. Dagegen fiel die Erholungsbewegung bei den zuletzt von Gewinnmitnahmen betroffenen Technologiewerten deutlicher aus: Der NASDAQ Composite verzeichnet ein Plus von 1,97 Prozent auf 11.786,43 Einheiten.

Die Impfstoff-News vom Wochenbeginn schienen die Spielregeln für die Märkte wieder neu zu ordnen, gibt dpa Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda wieder. Anleger würden weltweit weniger bei den in den vergangenen Monaten sehr stark gelaufenen Technologie-Aktien zugreifen, dafür wieder mehr in zyklische Substanzwerte setzen.

