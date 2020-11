E.ON und Startup Gridx bauen 60 intelligente Ladepunkte in Essen - E.ON-Aktie im Minus

Das Lastmanagementsystem der Gridx GmbH sorgt dafür, dass einerseits immer ausreichend Energie zum Laden zur Verfügung steht, andererseits aber Lastspitzen und damit zusätzliche Betriebskosten vermieden werden. Die erste Lösung sei ab dem heutigen Donnerstag am Hauptgebäude des DAX-Konzerns am Brüsseler Platz für Mitarbeiter und Gäste verfügbar, teilte E.ON mit. Insgesamt sollen mehr als 60 solcher Ladepunkte gebaut werden.

Neu ist die Flexibilität des Systems: Sinkt beispielsweise der Verbrauch im Gebäude, laden mehr E-Autos gleichzeitig oder mit höherer Ladeleistung. So sollen die einzelnen Ladevorgänge optimiert und die volle verfügbare Stromkapazität in nahezu Echtzeit genutzt werden. Im Vergleich zum herkömmlichen Einsatz von Ladesäulen können während der Bürozeiten rund achtmal so viele Fahrzeuge aufgeladen werden.

Via XETRA verlieren E-ON-Aktien zeitweise 1,65 Prozent auf 9,32 Euro.

