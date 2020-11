Deutsche Telekom-Aktie fester: Deutsche Telekom erhöht Jahresprognose nach Umsatzsprung

Unter dem Strich verbuchte der Konzern aber einen Gewinnrückgang. Zugleich erhöhte die Telekom ihre Jahresprognose.

Das bereinigte EBITDA after Leases (AL) soll 2020 demnach nun mindestens 35 Milliarden Euro erreichen nach bislang angepeilten rund 34 Milliarden. Den freien Cashflow AL sieht der Bonner DAX-Konzern 2020 nun bei mindestens 6,0 Milliarden Euro und damit rund eine halbe Milliarde höher als bislang. Die Geschäfte außerhalb der USA sollen 2020 nach der neuen Planung nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 14,0 statt 13 Milliarden Euro beitragen.

Im abgelaufenen Quartal legte der Umsatz um 31,9 Prozent auf 26,393 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Median Erlöse von 25,782 Milliarden Euro veranschlagt. Organisch wuchs die Telekom um 2,0 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Konzern-EBITDA AL, mit dem die Telekom ihre operative Ertragskraft misst, stieg um 49,6 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten der Telekom mit 9,031 Milliarden Euro weniger zugetraut. Organisch kam die Telekom auf ein Plus von 10,0 Prozent.

Unter dem Strich verdiente die Telekom von Juli bis September bereinigt 1,509 Milliarden nach 1,42 Milliarden Euro im Vorjahr. Auch hier hatten Analysten mit 1,343 Milliarden Euro weniger erwartet. Unbereinigt fiel das Nettoergebnis von 1,368 Milliarden auf 817 Millionen Euro, verglichen mit einer Analystenprognose von 1,013 Milliarden Euro. Hauptgrund war eine Wertminderung im Systemgeschäft.

Beim freien Cashflow AL verzeichnete die Telekom im dritten Quartal konzernweit einen Rückgang um 23,9 Prozent auf 1,634 Milliarden Euro.

Telekom-Chef - Umbau von T-Systems dauert länger als erwartet

Die Neuausrichtung der Großkundensparte der Deutschen Telekom, T-Systems, nimmt mehr Zeit in Anspruch als erwartet.

Die Transformation des Systemgeschäfts komme nicht so voran, "wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Donnerstag laut Redetext bei der Vorstellung des Quartalsberichts. Das Neugeschäft sei in Folge der Corona-Krise "mit Verzögerungen und Ausfällen belastet". Im dritten Quartal war der Auftragseingang um ein Viertel auf nur noch 700 Millionen Euro eingebrochen. Wegen der schlechteren Geschäftsaussichten schrieb die Telekom 500 Millionen Euro auf das Systemgeschäft ab, was den Konzernüberschuss im dritten Quartal um 40 Prozent auf 817 Millionen Euro drückte. Der Umbau bei T-Systems startete bereits 2018 und ging mit dem Abbau Tausender Stellen einher.

Operativ hat die Telekom ihre Jahresprognose dank guter Geschäfte in den USA nach dem Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint angehoben. Höttges erklärte: "Die Deutsche Telekom ist und bleibt ein Stabilitätsanker. Wir sind weiterhin auf Kurs zu einem 100-Milliarden-Euro-Umsatz-Konzern." Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,87 Prozent stärker bei 15,12 Euro.

