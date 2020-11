MorphoSys-Aktie tiefer: MorphoSys bestätigt erhöhte Prognose für 2020

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 87,98 EUR

Zudem wurde die Ende Oktober erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bestätigt. Demnach soll der Konzernumsatz 317 bis 327 Millionen Euro statt 280 bis 290 Millionen Euro erreichen, wie das Unternehmen mitteilte. Das EBIT sieht MorphoSys in der Größenordnung von 10 bis 20 Millionen Euro statt bei minus 15 bis plus 5 Millionen Euro.

Der Konzernumsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf 291,7 Millionen Euro, das EBIT lag bei 101,8 Millionen Euro. Die Tantiemen betrugen 30,3 Millionen Euro, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Liquidität habe sich mit Stichtag 30. September auf 987,2 Millionen Euro belaufen.

Zudem haben MorphoSys und Cherry Biolabs eine exklusive Lizenzvereinbarung über die Nutzung der Hemibody-Technologie von Cherry Biolabs für mehrere Zielmoleküle unterzeichnet, teilte das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mit. In Verbindung mit der Expertise von MorphoSys im Bereich der Antikörperwirkstofffindung ergebe sich die Möglichkeit, neuartige, multispezifische Antikörper zur Rekrutierung von Effektorzellen (T-Cell Engager) zu entwickeln.

Desweiteren haben Xencor, MorphoSys und Incyte eine globale Entwicklungskollaboration zu Tafasitamab in Kombination mit Plamotamab vereinbart. Im Rahmen der Vereinbarung planen die Unternehmen den Start einer Phase 1/2-Studie, in der die Kombination von Tafasitamab, Plamotamab und Lenalidomid bei Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL (Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom) untersucht wird. MorphoSys und Incyte werden Tafasitamab für die Studien bereitstellen. Diese werden von Xencor gesponsert und finanziert und sollen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt werden.

MorphoSys-Aktien verlieren via XETRA zeitweise 0,78 Prozent auf 88,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: © MorphoSys AG