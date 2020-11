LEG-Aktie schwächer: LEG auf Kurs für FFO 2020

Bei der wichtigsten Kenngröße, dem FFO I, sieht sich der Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern auf der Zielgeraden, im Gesamtjahr mit 380 Millionen Euro den oberen Rand der angepeilten Spanne zu erreichen.

Im kommenden Jahr soll der FFO I (Funds from Operations) weiter steigen, 410 bis 420 Millionen Euro sind eingeplant. Neben den erstmals veröffentlichten Zielen für das kommende Jahr will der MDAX-Konzern auch an seiner Dividendenausschüttungsquote von 70 Prozent des FFO I festhalten.

Im Zeitraum Januar bis September steigerte LEG den FFO I um knapp 15 Prozent auf 296,7 Millionen Euro von 259,1 Millionen bzw je Aktie auf 4,25 Euro von 4,09.

Die Nettokaltmiete legte um 6 Prozent auf 465 Millionen Euro zu, das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung um knapp 8 Prozent auf 366 Millionen Euro.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 9 Prozent auf 360,2 Millionen Euro, der Nachsteuergewinn um 34 Prozent auf 656,1 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 77,5 Prozent von 75,1 Prozent. Die Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung, vor allem energetische Modernisierung, stiegen um rund 35 Prozent auf 262,8 Millionen Euro.

Die LEG-Aktie notiert im XETRA-Handel aktuell 0,94 Prozent im Minus bei 118,48 Euro.

