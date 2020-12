Donnerstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte nur wenig bewegt in den Donnerstagshandel starten. Vor der EZB-Sitzung werden sich Anleger voraussichtlich in Zurückhaltung üben.

2. Börsen uneinheitlich

Keine einheitliche Richtung zeigt sich am Donnerstag an den Märkten in Fernost. Der japanische Leitindex Nikkei zeigt sich mit einem Abschlag von 0,23 Prozent bei 26.756,24 Punkten. Der Shanghai Composite rückt zwar leicht in die Gewinnzone vor, deutliche Ausschläge sind aber nicht zu sehen. Das Börsenbarometer gewinnt zwischenzeitlich 0,14 Prozent auf 3.376,80 Zähler. Kräftigere Verluste werden unterdessen aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 0,51 Prozent auf 26.367,10 Indexpunkte einbüßt.

3. Hackerangriff auf BioNTech-Impfstoffdaten

Bei einer Cyber-Attacke auf die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in Amsterdam sind unter anderem Daten der Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech abgegriffen worden.

4. Airbnb preist Aktie für den Börsengang offenbar noch höher - Bewertung bei 47 Milliarden Dollar

Der Apartment-Vermittler Airbnb hat Kreisen zufolge dank der starken Nachfrage nach seinen Aktien bei seinem Börsengang den Ausgabepreis noch einmal erhöhen können.

5. Globalwafers unterbreitet Übernahmeangebot für Siltronic

Die Siltronic AG steht kurz davor, von der taiwanischen Globalwafers Co gekauft zu werden.

6. Corona-Krise brockt TUI Milliardenverlust ein

Die Corona-Krise hat den weltgrößten Reisekonzern TUI im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet tief in die roten Zahlen gerissen.

7. Brexit-Zitterpartie geht weiter - Letzte Frist bis Sonntag

Im Ringen um einen Brexit-Handelspakt haben sich die EU und Großbritannien eine letzte Frist gesetzt. Spätestens bis zum Sonntagabend solle eine Entscheidung fallen, twitterte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwochabend nach einem gemeinsamen Abendessen mit dem britischen Premier Boris Johnson in Brüssel.

8. EZB im Anti-Krisenmodus - Legen die Währungshüter nach?

Europas Währungshüter stemmen sich bereits mit Milliarden gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise.

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Morgen 48,94 US-Dollar.

10. Euro fester

Der Euro ist am Donnerstag etwas gestiegen. Vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hielt sich die Kursbewegung aber in Grenzen.

