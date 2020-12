Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird den Donnerstagshandel voraussichtlich mit nur wenig verändert begrüßen. Der DAX schloss am Vortag bei 13.340,26 Punkten mit einem Plus von 0,47 Prozent. Der TecDAX ging 0,64 Prozent tiefer bei 3.119,38 Stellen aus dem Handel . Der MDAX konnte daneben bei etwas über 29.800 Punkten zeitweise einen neuen Höchststand erreichen. Im Anlegerfokus wird er Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank stehen, im Vorfeld der Sitzung dürften sich Anleger zunächst zurückhalten. Die Währungshüter würden ihre Anleihekäufe zur Abfederung der Pandemie-Folgen voraussichtlich um 500 Milliarden Euro aufstocken und die Laufzeit bis Ende 2021 verlängern, prognostizierte Anlagestratege Francois Rimeu vom Vermögensverwalter La Francaise. Darüber hinaus geht er davon aus, dass es weitere Billig-Krediten für Geschäftsbanken sowie höhere Freibeträgen, ab denen Strafzinsen auf Notenbank-Einlagen fällig werden, geben soll. Auch der Brexit wird heute wieder verstärkt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Abermals gab es bei den Brexit-Gesprächen keinen Durchbruch, nun soll eine Frist "bis Ende des Wochenendes" gesetzt werden, bis dahin muss ein mögliches Freihandelsabkommen ausgehandelt worden sein, sonst droht Anfang 2021 ein harter Bruch mit der Einführung gegenseitiger Zölle und mit Verwerfungen für die Wirtschaft. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen ging es zur Wochenmitte bergauf. Der EuroSTOXX 50 zeigte sich zum Handelsstart fester und baute seine Gewinne besonders im frühen Handel aus, kam aber wieder etwas zurück. Am Ende des Handelstages wies er noch ein Plus von 0,23 Prozent auf 3.533,81 Punkte aus. Neue Rekordniveaus an der Wall Street und überwiegend positive Vorgaben aus Asien wirkten sich stützend aus. Auch eine baldige Zulassung eines Corona-Impfstoffes in den USA sowie ein konkreter Vorschlag für ein neues US-Hilfspaket halfen. Allerdings hieß es am Markt auch, dass viele Anleger vor der morgigen EZB-Sitzung eher zurückhaltend agierten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Mittwoch verließ US-Anleger nach zwischenzeitlichen Gewinnen der Mut. Der Dow Jones im Plus und kletterte mit kleinem Zuwachs zunächst auf auf ein neues Rekordhoch bei 30.319,70 Punkten. Dann fiel er jedoch deutlich auf negatives Terrain, sodass zur Schlussglocke ein Abschlag von 0,35 Prozent auf 30.068,81 Zähler an der Tafel stand. Der NASDAQ Composite gewann nur kurz, was jedoch ebenfalls für einen neuen Höchststand reichte (12.607,14 Punkte). Der Tech-Werte-Index rutschte dann jedoch kräftig ab und schloss 1,94 Prozent tiefer bei 12.338,95 Einheiten. Gewinnmitnahmen nach neuen Rekordständen schüttelten die US-Börse durch. Positiv werde zwar gedeutet, dass es zu einem US-Konjunkturpaket kommen könnte, jedoch sei bei diesem Thema bereits einiges eingepreist. "Die Verschlechterung der medizinischen Situation erhöht den Druck auf die Politik, sich auf einen Deal zu verständigen", zitierte Dow Jones Newswires Marktstratege Hugh Gimber. Nebenbei wirkten jedoch die wachsenden Corona-Sorgen mit schärfen Maßnahmen in den USA stärker als die baldige Notfallzulassung des Impfstoffs. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken