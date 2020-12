QIAGEN will neue Wandelanleihen im Volumen von 450 Millionen US-Dollar begeben

Mit dem Erlös will die Gesellschaft nach eigenen Angaben teilweise den Rückkauf einer ausstehenden Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit 2021 finanzieren, zu deren Verkauf QIAGEN die Inhaber am Donnerstag aufruft.

Qiagen will Anleihen mit einer Laufzeit von 7 Jahren in einer Mindeststückelung von jeweils 200.000 US-Dollar im Volumen von 450 Millionen Dollar begeben. Die Anzahl der Aktien, die den neuen Anleihen zugrunde liegen, soll etwa 6,1 Millionen betragen. Das entspricht laut QIAGEN etwa 2,7 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals. Die neuen Anleihen werden mit 100 bis 102 Prozent ihres Nennwertes ausgegeben, was einer Rendite bis zur Fälligkeit von minus 0,28 Prozent bis 0 Prozent entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einem Aufschlag von 45 Prozent bis 55 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt.

Zudem erklärte QIAGEN, die Inhaber der 2021er Schuldverschreibungen werden aufgefordert, ihre Anleihe gegen Barzahlung zu verkaufen. QIAGEN behält sich dabei vor, nach eigenem Ermessen Verkaufsangebote bis zu einem Betrag in der Höhe des Gesamtnennwerts der 2021-Anleihen von 177,2 Millionen Dollar annehmen.

FRANKFURT (Dow Jones)

