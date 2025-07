QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN gibt am Freitagvormittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die QIAGEN-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 40,71 EUR abwärts.

Die QIAGEN-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 40,71 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die QIAGEN-Aktie bei 40,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.267 QIAGEN-Aktien umgesetzt.

Bei 47,36 EUR erreichte der Titel am 22.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,89 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem QIAGEN seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,00 EUR an.

Am 07.05.2025 lud QIAGEN zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QIAGEN 0,37 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat QIAGEN im vergangenen Quartal 483,46 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QIAGEN 458,80 Mio. USD umsetzen können.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,35 USD je Aktie belaufen.

