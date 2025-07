QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Freitagnachmittag gesucht

QIAGEN im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die QIAGEN-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 41,18 EUR.

Die QIAGEN-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 41,18 EUR. Der Kurs der QIAGEN-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,22 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten QIAGEN-Aktien beläuft sich auf 96.814 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,01 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,85 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 48,00 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte QIAGEN am 07.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 483,46 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 458,80 Mio. USD in den Büchern standen.

Die QIAGEN-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

