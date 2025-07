QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von QIAGEN befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 40,83 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 40,83 EUR. Die QIAGEN-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,64 EUR ab. Bei 40,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 26.822 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der QIAGEN-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 34,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die QIAGEN-Aktie damit 19,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an QIAGEN-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Am 07.05.2025 hat QIAGEN in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,37 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 483,46 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,80 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,35 USD je QIAGEN-Aktie.

