Rennen um den besseren Autopilot: Waymo und Tesla streiten um den richtigen Ansatz

Heute im Fokus

Wall Street schließt tiefer -- DAX verteidigt Gewinn -- JOST Werke erhöht Prognose -- Hackerangriff auf BioNTech/Pfizer-Impfstoff-Dokumente -- Facebook, VW, BASF, Uber, DoorDash im Fokus

EssilorLuxottica überdenkt wohl Grandvision-Übernahme. Boeing 737 MAX hebt wieder ab. thyssenkrupp-Aktie gefragt nach positiver Bank of America-Studie. Aurubis hebt nach Gewinnwachstum die Dividende an. Signify will Trendwende schaffen. RWE nimmt riesigen Onshore-Windpark in Schweden schrittweise in Betrieb. technotrans-Aktie knickt weiter ein: Abstufung lastet auf Anleger-Laune.