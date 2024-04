10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der Stabilisierungsversuch des DAX an seiner 50-Tage-Linie dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Vorbörslich steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,45 Prozent fester bei 17.850,13 Punkten.

2. Börsen in Asien im Plus

An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag aufwärts. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:55 Uhr unserer Zeit 0,58 Prozent auf 38.181 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,18 Prozent höher bei 3.077 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng unterdessen ein Plus von 0,91 Prozent und steigt auf 16.400 Zähler.

3. Sartorius hält trotz verhaltenem Jahresstart an Prognose fest

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius ist verhalten in das Jahr gestartet. Während das sogenannte Wiederholgeschäft ein deutliches Auftragswachstum verzeichnete, blieb die Nachfrage aus China weiter schwach. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat der Konzern bekräftigt. Zur Nachricht

4. ABB mit kleinem Umsatzplus - Gewinnmarge besser

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat im ersten Quartal 2024 zwar den Umsatz minimal gesteigert, den Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr hingegen nicht gehalten. Erneut ist das Unternehmen aber profitabler geworden. Zur Nachricht

5. thyssenkrupp-Betriebsrat stellt Bedingungen an Neuordnung der Stahl-Sparte

Bei Deutschlands größtem Stahlhersteller thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) wollen Betriebsrat und IG Metall nur unter bestimmten Bedingungen mit dem Management über die geplante Verkleinerung der Kapazitäten sprechen. "Bevor wir über die Zukunft von thyssenkrupp Steel Europe verhandeln, verlangen wir einen garantierten Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen", hieß es am Mittwoch. Zur Nachricht

6. Umsatz von Nokia knickt deutlich ein - Chef macht Hoffnung auf Besserung

Der Netzwerkausrüster Nokia ist im ersten Quartal angesichts einer schwachen Nachfrage aus der Telekommunikationsindustrie weiter unter Druck geraten. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Fünftel auf knapp 4,7 Milliarden Euro, wie die Finnen am Donnerstag in Espoo mitteilten. Das war weniger als von Analysten im Schnitt erwartet. Zur Nachricht

7. Oracle investiert Milliardenbetrag in KI

Das US-Cloud-Unternehmen Oracle will sich gegenüber Platzhirsch NVIDIA stärken und kündigt eine Milliardeninvestition in KI-Lösungen an. Zur Nachricht

8. Netflix vor Bilanzvorlage

Netflix lädt am 18.04.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen. Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Netflix-Bilanz. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Die Notierungen konnten sich nach deutlichen Verlusten vom Vortag vorerst stabilisieren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 87,53 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 16 Cent auf 82,85 Dollar.

10. Euro zum US-Dollar kaum verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt und damit die Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0677 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0638 Dollar festgesetzt.