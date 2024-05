10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor neuem Rekord

Der DAX dürfte am Donnerstag auf Rekordkurs bleiben und das am Vortag erzielte Allzeithoch bei 18.892,92 nochmals im Blick behalten. Vorbörslich deutet sich ein stabiler Start an. Die 19.000-er Marke bleibt in Reichweite. Grund für den Optimismus am Markt sind die wieder aufkeimenden Hoffnungen auf eine Zinswende in den USA.

2. Anleger in Fernost in Kauflaune

An den Börsen in Asien zeigen sich grüne Vorzeichen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann schlussendlich 1,18 Prozent auf 38.840,44 Punkte. Stärker präsentiert sich auch der Markt auf dem chinesischen Festland, dort legt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,56 Prozent auf 3.136,80 Indexpunkte zu. Auch in Hongkong dominieren die Bullen und schieben den Hang Seng zeitweise um 1,89 Prozent auf 19.434,89 Indexpunkte an.

3. Cisco-Prognose deutet auf Erholung der IT-Ausgaben hin

Eine solide Prognose des Netzwerk-Spezialisten Cisco für das laufende Quartal weckt an der Börse Hoffnungen auf eine Erholung der IT-Ausgaben. Zur Nachricht

4. Grand City Properties macht im ersten Quartal wieder einen Gewinn

Die Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) hat im ersten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Zur Nachricht

5. Siemens bekräftigt Ausblick trotz schwächelnder Automation - Innomotics wird verkauft

Eine gedämpfte Nachfrage in seinem Automatisierungsgeschäft hat den Technologiekonzern Siemens im zweiten Geschäftsquartal belastet. Zur Nachricht

6. freenet mit leichtem Gewinnrückgang zum Jahresauftakt

Der Mobilfunk-Service-Provider freenet hat im ersten Quartal den Umsatz marginal gesteigert, beim operativen Ergebnis aber Einbußen verzeichnet. Zur Nachricht

7. Deutsche Telekom wächst und übertrifft Gewinnerwartungen

Die Deutsche Telekom ist im ersten Quartal bei fast allen Kennziffern gewachsen und hat dabei die Analystenprognosen beim Gewinn spürbar übertroffen. Zur Nachricht

8. RAG-Stiftung verkauft weiteren Evonik-Anteil

Die RAG-Stiftung will ihre Beteiligung am Spezialchemiekonzern Evonik weiter reduzieren. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Am Donnerstagmorgen präsentieren sich die Ölpreise mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,44 auf 79,07 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,43 auf 83,18 Dollar anzog.

10. Euro steigt in Richtung 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0895 US-Dollar und damit so viel wie letztmalig Mitte März. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0832 Dollar festgelegt.